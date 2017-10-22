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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Дель Потро защитил титул в Стокгольме, обыграв Димитрова

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро стал победителем турнира в Стокгольме.

Источник: AP 2017

В финальном матче четвёртый сеяный дель Потро обыграл первую ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейка. Дель Потро в шестой раз обыграл Димитрова в восьми проведённых между ними матчах.

Дель Потро защитил титул в Стокгольме, выиграв первый турнир в сезоне-2017. Всего в карьере аргентинец побеждал на турнирах АТР 20 раз.

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