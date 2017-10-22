Дель Потро защитил титул в Стокгольме, обыграв Димитрова

В финальном матче четвёртый сеяный дель Потро обыграл первую ракетку турнира болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейка. Дель Потро в шестой раз обыграл Димитрова в восьми проведённых между ними матчах.