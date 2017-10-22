Семь золушек на одну корону

Источник: AP 2017

В воскресенье стартовал итоговый чемпионат WTA в Сингапуре с участием 8 сильнейших по итогам сезона теннисисток. Общий призовой фонд очень солидный — $ 7 млн. При этом только за участие каждая теннисистка получит по 110 тыс. А с каждой победой в группе и с дальнейшим продвижением по сетке плей-офф сумма чека будет стремительно увеличиваться.





Но главное на данный момент, наверное, даже не призовые, которые, конечно, тоже важны. А очки и борьба за лидерство. Участие в каждом матче принесёт теннисистке 125 очков, победа — ещё столько же. Если теннисистка победит во всех трёх матчах группового этапа, то наберёт 750 очков, а если выиграет на турнире все пять поединков, включая полуфинал и финал, то максимально наберёт 1500 очков. Так вот плотность в рейтинг-листе WTA сейчас такая, что сразу 7 из 8 участниц турнира по его итогам, а, следовательно, и всему сезону могут стать первой ракеткой мира благодаря этим очкам. По сути Сингапур превратился в своеобразный бал, на который съехались 7 золушек — претенденток на корону. Коронация произойдёт обязательно, но кто бы ни стал 1-й ракеткой мира, споры о том, фальшивые ли брильянты в её короне, ещё долго не будут утихать среди соперниц, экспертов и болельщиков. А почему — попытаемся разобраться.

Сезон получился довольно странным. Многолетний лидер тура и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс начала его мощной победой на Australian Open, однако затем всех удивила, объявив о беременности. Американка родила в сентябре и уже собирается вернуться в тур в начале следующего сезона. Однако этот сезон она уже пропустила. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко после рождения сына Лео начала этот год с травяной серии. На Мальорке она дошла до второго круга, на Уимблдоне — до 4-го, но затем прервала выступления. В данный момент белоруска готовится к финалу Кубка Федерации, который пройдёт в Минске против сборной США. С апреля после завершения срока дисквалификации начала возвращение в строй ещё одна экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка «шлемов» Мария Шарапова. Но у россиянки пошли травмы, а также непонимание со стороны организаторов некоторых турниров и коллег по теннисному цеху по поводу предоставления ей «уайлд-кард». Лишь в октябре Шарапова выиграла первый титул, в Тяньцзине, неудачно выступила на Кубке Кремля и завершила год в районе топ-60.

В межсезонье пережила бандитское нападение с травмой рабочей левой руки двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова. Она вернулась в строй после реабилитации, завоевала титул в Бирмингеме, поднялась в топ-20, но до попадания в Сингапур ей очков не хватило. Начинала год в качестве первой ракетки мира двукратная обладательница «шлемов» Анжелика Кербер, но у немки было стремительное падение результатов, и после поражения в первом круге Люксембурга она выпала из топ-20. Неудачно сложился сезон и для чемпионки Сингапура-2016 Доминики Цибулковой — после вычета последних очков за прошлый год она оказалась уже в районе топ-30.

Конечно, личные проблемы отдельных теннисисток не должны беспокоить остальных. На освободившееся место всегда найдутся новые претенденты. Как говорится, придут честолюбивые дублёры. Весь сезон шла гонка за попадание в Сингапур, самые лучшие и стабильные отобрались в заветную восьмёрку. Вот только список участниц в этом году непривычный — он обновился на 5/8 по сравнению с прошлым годом. При этом новичков сразу трое. Не сыграют в этом сезоне две из четырёх победительниц турниров «Большого шлема» (Серена Уильямс и Слоан Стивенс), две из пяти теннисисток, возглавлявших рейтинг-лист WTA по ходу года (та же Серена и Кербер), прошлогодняя чемпионка турнира (Цибулкова). Да что там чемпионка! Все четыре участницы полуфиналов Сингапура-2016 (Цибулкова, Кербер, Агнешка Радваньска и Светлана Кузнецова). Правда, россиянка в последний момент попала на турнир второй запасной после досрочного завершения сезона Йоханной Контой. И теоретический шанс выйти на корт вместо кого-то из досрочно снявшихся у Кузнецовой есть, как и у первой запасной — француженки Кристины Младенович.

Сезон был настолько нестабильным, что на вершине побывало 5 разных теннисисток, а смен лидеров тоже было рекордное (за всё время существование компьютерного рейтинга с 1975 года) количество раз — семь. Частота смен лидеров к концу года так возросла, что за 4 месяца на вершине побывало три новых теннисистки (Плишкова, Мугуруса и Халеп). Это первый случай в профессиональном теннисе.

Так кто же в итоге завоевал приглашение на этот бал в Сингапур-2017? Первая ракетка мира Симона Халеп, ветеран тура Винус Уильямс, вернувшаяся в топ-8 ещё одна экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки, ещё две теннисистки, побывавшие на вершине рейтинга в этом сезоне — Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова. И три дебютантки восьмёрки — Элина Свитолина, Елена Остапенко и Каролин Гарсия. Причём Украина и Латвия впервые представлены на «итоговике». Семь из этих теннисисток, кроме Гарсии, по итогам турнира могут стать первой ракеткой мира. Давайте посмотрим, каких успехов добились участницы Сингапура-2017 в этом сезоне, и что позволило им оказаться там, где они сейчас находятся.

Красная группа

Симона Халеп (Румыния, 1)

Титулы — 1 (Мадрид)

Финалы — 4 (Рим, «Ролан Гаррос», Цинциннати, Пекин)

½ финала — 2 (Штутгарт, Торонто)

¼ финала — 5 (Санкт-Петербург, Майами, Истбурн, Уимблдон, Вашингтон)



Халеп показала самую стабильную игру в сезоне. Она 12 раз добиралась до стадии четвертьфинала, сыграла пять финалов, правда, титул завоевала всего один — в Мадриде. В этом сезоне Симона не использовала целых три возможности стать первой ракеткой мира по итогам турнира, но всякий раз останавливалась в шаге от достижения цели. Но румынка не сбавила оборотов и по итогам турнира в Пекине всё-таки вышла в промежуточные лидеры. Теперь её задача — удержаться на вершине.

Симона Халеп расширила до семи список теннисисток, которые к моменту завоевания звания первой ракетки мира не побеждали на «Больших шлемах» — Ким Клейстерс, Амели Моресмо, Елена Янкович, Динара Сафина, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова и сама Халеп. Правда, впоследствии Клейстерс и Моресмо этот пробел ликвидировала. А вот остальным справиться с этим давлением окружающих справиться не удалось, или пока не удалось.

Элина Свитолина (Украина, 4)

Титулы — 5 (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто)

Финалы — 0

½ финала — 1 (Брисбен)

¼ финала — 2 («Ролан Гаррос», Пекин)



Элина Свитолина выиграла больше всего трофеев в одиночке за сезон — пять, при этом не проиграла ни одного финала. Ей также принадлежит рекордная серия из 15 побед. В частности она побеждала первую ракетку Халеп дважды в сезоне — в финале Рима и полуфинале Торонто. Украинка, как и многие остальные участницы, претендует по итогам Сингапура на звание первой ракетки мира. Если она этой цели достигнет, то станет в истории тенниса ещё одним лидером — «безшлемницей» наряду с Сафиной, Янкович, Возняцки, Плишковой и Халеп.

Каролина Возняцки (Дания, 6)

Титулы — 1 (Токио)

Финалы — 6 (Доха, Дубай, Майами, Истбурн, Бостад, Торонто)

½ финала — 0

¼ финала — 6 (Окленд, Сидней, Индиан-Уэллс, Чарльстон, «Ролан Гаррос», Цинциннати)



Каролине Возняцки катастрофически не везло в финалах этого сезона. Она проиграла их 6 подряд, однако в Токио эту печальную серию она прервала и завоевала 26-й титул в карьере. Любопытно, что датчанка останавливалась 6 раз и на стадии четвертьфиналов, а вот если попадала в полуфинал, то неизменно в нём побеждала. Любопытно, что на «Больших шлемах» Каролину преследовали неудачи. Лучший результат — четвертьфинал «Ролан Гаррос», однако именно в 2017-м она впервые смогла выиграть 10 и более матчей у игроков топ-10. Всего же за сезон датчанка выиграла 55 встреч — больше, чем любая другая участница Сингапура-2017.

Каролин Гарсия (Франция, 8)

Титулы — 2 (Ухань, Пекин)

Финалы — 0

½ финала — 4 (Монтеррей, Страсбург, Мальорка, Бостад)

¼ финала — 3 («Ролан Гаррос», Торонто, Токио)



24-летняя Каролин Гарсия проводила отнюдь не героический сезон. Наиболее впечатляющим стал четвертьфинал «Ролан Гаррос», однако во время азиатской серии ей удалось сделать фантастический китайский дубль — выиграть Ухань и Пекин. Благодаря этому она ворвалась в восьмёрку участниц итогового турнира, а также стала первой француженкой в топ-10 со времён Марион Бартоли. Отметим, что в столице Китая Гарсия обыграла Свитолину и Халеп — своих соперниц по Красной группе в Сингапуре.

Белая группа

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2)

Титулы — 2 (Уимблдон, Цинциннати)

Финалы — 0

½ финала — 5 (Брисбен, Рим, Бирмингем, Стэнфорд, Токио)

¼ финала — 4 (Australian Open, Индиан-Уэллс, Торонто, Ухань)



По ходу этого сезона Гарбинье Мугуруса выиграла свой второй «шлем» — Уимблдон, 4 недели побыла первой ракеткой мира, а также была признана игроком года по версии WTA.

Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Титулы — 3 (Брисбен, Доха, Истбурн)

Финалы — 0

½ финала — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, «Ролан Гаррос», Цинциннати)

¼ финала — 7 (Australian Open, Штутгарт, Рим, Торонто, US Open, Токио, Ухань)



В прошлом году Каролина Плишкова дебютировала в Сингапуре и не преодолела групповой этап с одной победой в трёх матчах. В этом сезоне она выиграла три турнира категории Premier, дошла как минимум до четвертьфинала на трёх из четырёх турнирах «Большого шлема». Были у неё в активе и победы над игроками топ-10, в частности над соперницей по Белой группе — Гарбинье Мугурусой (два раза). После Уимблдона Каролина 8 недель была первой ракеткой мира, однако титулов на «шлемах» у неё пока нет.

Винус Уильямс (США, 5)

Титулы — 0

Финалы — 2 (Australian Open, Уимблдон)

½ финала — 2 (Майами, US Open)

¼ финала — 2 (Индиан-Уэллс, Рим)



Винус является единственной из участниц итоговой восьмёрки этого года, кто уже выигрывал этот турнир (2008). Дебютировала она на нём аж 18 лет назад (в 1999-м), но этот розыгрыш для неё всего лишь пятый. При этом американка — единственная из всей восьмёрки, кто в этом году не выиграла титула. Зато она была дважды в финале турнира «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон). Ни у кого в туре больше такого результата нет. Отметим, что 37-летняя Винус — третья по возрасту теннисистка на итоговом турнире после 39-летней Билли-Джин Кинг в 1983 году и 38-летней Мартины Навратиловой в 1994 году.

Елена Остапенко (Латвия, 7)