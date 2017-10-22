Гёргес после победы на Кубке Кремля поднялась на 10 мест в Чемпионской гонке WTA

Гёргес в финале Кубка Кремля в субботу победила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:2. Немка поднялась на 18-е место в Чемпионской гонке и теперь может сыграть на турнире в китайском Чжухае, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.