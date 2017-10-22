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14:22 (мск), источник: Р-Спорт

Гёргес после победы на Кубке Кремля поднялась на 10 мест в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 22 окт — Р-Спорт. Немка Юлия Гёргес благодаря победе на Кубке Кремля поднялась на 18-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Гёргес в финале Кубка Кремля в субботу победила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:2. Немка поднялась на 18-е место в Чемпионской гонке и теперь может сыграть на турнире в китайском Чжухае, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.

На турнире в Чжухае должны выступить 11 лучших теннисисток, не пробившихся на итоговый турнир WTA по итогам Чемпионской гонки, и китаянка Пэн Шуай, получившая wild card. При этом идущая на 9-м месте британка Йоханна Конта ранее заявила, что пропустит турнир в Чжухае.

Чемпионская гонка WTA:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 3795,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885,

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856,

12 (12). Коко Вандевеге (США) — 2819,

13 (13). Слоан Стивенс (США) — 2722,

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425,

15 (15). Анастасия Севастова (Латвия) — 2295,

16 (16). Мэдисон Киз (США) — 2213,

17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195,

18 (28). Юлия Гёргес (Германия) — 2060,

19 (18). Ангелика Кербер (Германия) — 2042,

20 (19). Эшли Барти (Австралия) — 2031…

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

53 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…

59 (56). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

71 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 818…

80 (82). Евгения Родина (Россия) — 752.

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