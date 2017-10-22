Гёргес после победы на Кубке Кремля поднялась на 10 мест в Чемпионской гонке WTA
МОСКВА, 22 окт —
МОСКВА, 22 окт —
Гёргес в финале Кубка Кремля в субботу победила россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:2. Немка поднялась на 18-е место в Чемпионской гонке и теперь может сыграть на турнире в китайском Чжухае, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.
На турнире в Чжухае должны выступить 11 лучших теннисисток, не пробившихся на итоговый турнир WTA по итогам Чемпионской гонки, и китаянка Пэн Шуай, получившая wild card. При этом идущая на 9-м месте британка Йоханна Конта ранее заявила, что пропустит турнир в Чжухае.
Чемпионская гонка WTA:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642,
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510,
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 3795,
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,
10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885,
11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856,
12 (12). Коко Вандевеге (США) — 2819,
13 (13). Слоан Стивенс (США) — 2722,
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425,
15 (15). Анастасия Севастова (Латвия) — 2295,
16 (16). Мэдисон Киз (США) — 2213,
17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195,
18 (28). Юлия Гёргес (Германия) — 2060,
19 (18). Ангелика Кербер (Германия) — 2042,
20 (19). Эшли Барти (Австралия) — 2031…
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
53 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…
59 (56). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
71 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 818…
80 (82). Евгения Родина (Россия) — 752.