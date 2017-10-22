Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации стартует в Сингапуре без Шараповой и Уильямс

Источник: AFP 2017

В итоговом турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар, квалификация проходила по результатам 16 главных соревнований сезона. Пропустит предстоящий турнир в Сингапуре приостановившая карьеру ради рождения ребенка американка Серена Уильямс, а также Мария Шарапова, которая в апреле вернулась на корты после дисквалификации за употребление мельдония, но не сумела набрать необходимого количества квалификационных очков.

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В Сингапуре выступит первая «ракетка» мира Симона Халеп из Румынии, испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс, Каролина Возняцки из Дании, Елена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия. На турнире не сыграют триумфаторы двух турниров «Большого шлема» нынешнего сезона — Серена Уильямс, выигравшая в январе Открытый чемпионат Австралии, и победитель Открытого чемпионата США американка Слоан Стивенс. Парижский «Ролан Гаррос» выиграла Елена Остапенко, лондонский Уимблдон — Гарбинье Мугуруса.

На предварительном этапе участницы разбиты на две группы. В «Красной группе» выступят Халеп, Возняцки, Свитолина и Гарсия, в «Синей группе» — Мугуруса, Плишкова, Уильямс и Остапенко.

Веснина и Макарова стартуют 26 октября

В парном турнире в Сингапуре второй номер «посева» получили россиянки Веснина и Макарова, которые в нынешнем сезоне победили на Уимблдоне. Первый номер — у Чань Юнжань (Тайвань) и Мартины Хингис из Швейцарии. При этом парный турнир стартует лишь в четверг, а жеребьевка состоится 24 октября. Соревнования пройдут в течение недели на крытом стадионе Сингапура на твердом покрытии.

Итоговый турнир WTA, который ранее носил название чемпионат мира, проводится с 1972 года. В разные годы соревнования проходили в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. Восемь побед в финалах WTA одержала представлявшая Чехословакию и США Мартина Навратилова, по пять титулов у Серены Уильямс и немки Штеффи Граф. В 2004 году трофей достался Марии Шараповой, в Лос-Анджелесе обыгравшей Серену Уильямс.

В парном разряде дважды вместе с Хингис побеждала Анна Курникова (1999, 2000), в 2002 году Елена Дементьева выиграла титул в паре с Янеттой Гусаровой из Словакии, в 2004-м Надежда Петрова — с американкой Меган Шонесси. В 2012 году парный титул достался россиянкам Петровой и Марии Кириленко.