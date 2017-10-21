Юлия Гергес: Этот титул открыл новую главу в моей карьере

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Почему американцам разонравился российский корабль
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис0
Алавес0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН0
Барыс0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь0
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Локомотив0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань0
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия0
Верес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хаддерсфилд0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити0
Борнмут0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Амкар
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-2
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Кротоне
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лилль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак4
Югра3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ1
Адмирал2
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.10
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
22.10
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22.10
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Хоккей. НХЛ
22.10
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс6
Монреаль Канадиенс2
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Четыре раза упади — медаль получи. Как Коляда бронзу завоевывал
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
16Мария Шарапова. Ранний вылет
18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юлия Гергес: Этот титул открыл новую главу в моей карьере

Победительница «ВТБ Кубка Кремля» Юлия Гергес — о своей победе, отложенных каникулах, своей команде и московской публике.

Источник: Reuters

— На самом деле, это был не такой легкий матч, как может показаться по счету. Я приложила много усилий, чтобы показать такую игру. Даша — сложная соперница, она не отдает очки просто так, за каждое нужно было бороться. Думаю, что я показала очень хороший теннис высокого качества. Была очень стабильна. На мой взгляд, это был отличный финал. В начале второго сета было много брейк-пойнтов, и все могу повернуться, — сказала Гергес на своей чемпионской пресс-конференции.

— Благодаря этой победе вы попали на «малый» итоговый турнир в Жухае.

— (Улыбается). На самом деле, с понедельника у меня были запланированы каникулы в Дубае. Но я была готова к тому, что в том случае, если я возьму здесь титул, поеду в Жухай, так что придется все перебронировать.

— Свой последний титул вы выиграли в Штутгарте в 2011 году. Какой путь вы прошли за это время? И насколько ценна для вас эта победа?

— Этим титулом открылась новая глава в моей карьере. Два года назад мы начали работать с новой командой, и это наша первая совместная победа. До этого мы провели три финала, но все завершились поражениями. Я очень благодарна и рада, что мы завоевали этот титул вместе. Они вкладывают в работу со мной очень много усилий каждый день. Они всегда за меня, хотя это не всегда бывает легко. Они прикладывают множество усилий, и я тоже. Эта победа — достойная награда в конце сезона.

— Кто входит в вашу команду? И почему с вами сюда приехал только физиотерапевт?

— Майкл, мой тренер, не может ездить со мной на протяжении всего года. Поэтому чаще я путешествую со спарринг-партнером и физиотерапевтом. На какие-то турниры мы ездим только с физио. Мне так даже нравится. Именно в таких ситуациях я лучше всего реализую то, что мы нарабатываем с командой. У меня в голове все укладывается, и без тренера в ложе у меня неплохо получается.

— Проиграв финал в Бухаресте, вы сделали замечание румынской публике. Какое мнение у вас сложилось о московских зрителях?

— В Бухаресте я не чувствовала уважения. Потому что зрители должны реагировать на хорошие удары не только своих, но и других игроков. Здесь же я чувствовала совсем по-другому. Я обыграла нескольких русских девочек, но публика всегда относилась ко мне очень уважительно.

— Как вы готовились к «ВТБ Кубку Кремля»? Что в итоге помогло вам выиграть титул?

— Готовилась как обычно. После азиатской серии взяла неделю отдыха и настраивала себя мыслями о том, что это последний турнир сезона и нужно вложить в него все силы.

— Сколько поздравлений вы получили? Получили ли вы какие-то поздравления от теннисисток?

— Вы, наверное, ждете, что я назову какие-то популярные имена? Канцлер Германии меня не поздравлял — я пока не достигла того уровня. Я ведь только в Top-20. Самые важные поздравления я получила от своих родных и друзей, тех, кто всегда был со мной, даже когда дела складывались не лучшим образом. И некоторые теннисистки меня тоже поздравили.

— Кто?

— Елена Веснина.

Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных
«Лужники» примут матч между сборными России и Аргентины
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Четыре раза упади — медаль получи. Как Коляда бронзу завоевывал
Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону»
Мбаппе вошел в шорт-лист претендентов на награду Golden boy
Болт намерен начать в 2018 году футбольную карьеру
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь