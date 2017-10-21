Юлия Гергес: Этот титул открыл новую главу в моей карьере
Победительница «ВТБ Кубка Кремля» Юлия Гергес — о своей победе, отложенных каникулах, своей команде и московской публике.
Победительница «ВТБ Кубка Кремля» Юлия Гергес — о своей победе, отложенных каникулах, своей команде и московской публике.
— На самом деле, это был не такой легкий матч, как может показаться по счету. Я приложила много усилий, чтобы показать такую игру. Даша — сложная соперница, она не отдает очки просто так, за каждое нужно было бороться. Думаю, что я показала очень хороший теннис высокого качества. Была очень стабильна. На мой взгляд, это был отличный финал. В начале второго сета было много
— Благодаря этой победе вы попали на «малый» итоговый турнир в Жухае.
— (Улыбается). На самом деле, с понедельника у меня были запланированы каникулы в Дубае. Но я была готова к тому, что в том случае, если я возьму здесь титул, поеду в Жухай, так что придется все перебронировать.
— Свой последний титул вы выиграли в Штутгарте в 2011 году. Какой путь вы прошли за это время? И насколько ценна для вас эта победа?
— Этим титулом открылась новая глава в моей карьере. Два года назад мы начали работать с новой командой, и это наша первая совместная победа. До этого мы провели три финала, но все завершились поражениями. Я очень благодарна и рада, что мы завоевали этот титул вместе. Они вкладывают в работу со мной очень много усилий каждый день. Они всегда за меня, хотя это не всегда бывает легко. Они прикладывают множество усилий, и я тоже. Эта победа — достойная награда в конце сезона.
— Кто входит в вашу команду? И почему с вами сюда приехал только физиотерапевт?
— Майкл, мой тренер, не может ездить со мной на протяжении всего года. Поэтому чаще я путешествую со
— Проиграв финал в Бухаресте, вы сделали замечание румынской публике. Какое мнение у вас сложилось о московских зрителях?
— В Бухаресте я не чувствовала уважения. Потому что зрители должны реагировать на хорошие удары не только своих, но и других игроков. Здесь же я чувствовала совсем
— Как вы готовились к «ВТБ Кубку Кремля»? Что в итоге помогло вам выиграть титул?
— Готовилась как обычно. После азиатской серии взяла неделю отдыха и настраивала себя мыслями о том, что это последний турнир сезона и нужно вложить в него все силы.
— Сколько поздравлений вы получили? Получили ли вы
— Вы, наверное, ждете, что я назову
— Кто?
— Елена Веснина.