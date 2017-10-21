Юлия Гергес: Этот титул открыл новую главу в моей карьере

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— На самом деле, это был не такой легкий матч, как может показаться по счету. Я приложила много усилий, чтобы показать такую игру. Даша — сложная соперница, она не отдает очки просто так, за каждое нужно было бороться. Думаю, что я показала очень хороший теннис высокого качества. Была очень стабильна. На мой взгляд, это был отличный финал. В начале второго сета было много брейк-пойнтов, и все могу повернуться, — сказала Гергес на своей чемпионской пресс-конференции.

— Благодаря этой победе вы попали на «малый» итоговый турнир в Жухае.

— (Улыбается). На самом деле, с понедельника у меня были запланированы каникулы в Дубае. Но я была готова к тому, что в том случае, если я возьму здесь титул, поеду в Жухай, так что придется все перебронировать.

— Свой последний титул вы выиграли в Штутгарте в 2011 году. Какой путь вы прошли за это время? И насколько ценна для вас эта победа?

— Этим титулом открылась новая глава в моей карьере. Два года назад мы начали работать с новой командой, и это наша первая совместная победа. До этого мы провели три финала, но все завершились поражениями. Я очень благодарна и рада, что мы завоевали этот титул вместе. Они вкладывают в работу со мной очень много усилий каждый день. Они всегда за меня, хотя это не всегда бывает легко. Они прикладывают множество усилий, и я тоже. Эта победа — достойная награда в конце сезона.

— Кто входит в вашу команду? И почему с вами сюда приехал только физиотерапевт?

— Майкл, мой тренер, не может ездить со мной на протяжении всего года. Поэтому чаще я путешествую со спарринг-партнером и физиотерапевтом. На какие-то турниры мы ездим только с физио. Мне так даже нравится. Именно в таких ситуациях я лучше всего реализую то, что мы нарабатываем с командой. У меня в голове все укладывается, и без тренера в ложе у меня неплохо получается.

— Проиграв финал в Бухаресте, вы сделали замечание румынской публике. Какое мнение у вас сложилось о московских зрителях?

— В Бухаресте я не чувствовала уважения. Потому что зрители должны реагировать на хорошие удары не только своих, но и других игроков. Здесь же я чувствовала совсем по-другому. Я обыграла нескольких русских девочек, но публика всегда относилась ко мне очень уважительно.

— Как вы готовились к «ВТБ Кубку Кремля»? Что в итоге помогло вам выиграть титул?

— Готовилась как обычно. После азиатской серии взяла неделю отдыха и настраивала себя мыслями о том, что это последний турнир сезона и нужно вложить в него все силы.

— Сколько поздравлений вы получили? Получили ли вы какие-то поздравления от теннисисток?

— Вы, наверное, ждете, что я назову какие-то популярные имена? Канцлер Германии меня не поздравлял — я пока не достигла того уровня. Я ведь только в Top-20. Самые важные поздравления я получила от своих родных и друзей, тех, кто всегда был со мной, даже когда дела складывались не лучшим образом. И некоторые теннисистки меня тоже поздравили.

— Кто?