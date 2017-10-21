Медведев остался доволен своим выступлением на «ВТБ Кубке Кремля»

«Как бы я ни был расстроен [из-за поражения в четвертьфинале], могу сказать, что итог позитивен, я понял, что мои предыдущие проблемы были связаны с ракеткой и ни с чем другим, — сказал Медведев. — Я выиграл два матча. Просто вытащил каким-то чудом матч с Андреем (Кузнецовым, у которого выиграл в первом круге со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) — прим. ТАСС), должен был проигрывать и не быть в четвертьфинале сегодня. Поэтому я успокоюсь и завтра буду чувствовать себя хорошо, буду доволен турниром».