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00:33 (мск), источник: ТАСС

Медведев остался доволен своим выступлением на «ВТБ Кубке Кремля»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев считает, что удачно выступил на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля». Слова Медведева приводит пресс-служба турнира.

В пятницу Медведев уступил в четвертьфинале боснийцу Мирзе Башичу со счетом 6:3, 4:6, 1:6.

«Как бы я ни был расстроен [из-за поражения в четвертьфинале], могу сказать, что итог позитивен, я понял, что мои предыдущие проблемы были связаны с ракеткой и ни с чем другим, — сказал Медведев. — Я выиграл два матча. Просто вытащил каким-то чудом матч с Андреем (Кузнецовым, у которого выиграл в первом круге со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) — прим. ТАСС), должен был проигрывать и не быть в четвертьфинале сегодня. Поэтому я успокоюсь и завтра буду чувствовать себя хорошо, буду доволен турниром».

Россиянин считает, что проиграл в четвертьфинале из-за общей усталости. «Просто физически не хватило сил, — сказал Медведев. — Снова болела спина, я напился обезболивающих и мог бегать и неплохо играть. Во втором сете при счете 1:1 было время тяжелых подач, которые я взял, уже чувствовал, что очень устал, но нужно было играть, было видно: у меня перестала сильно лететь подача, процент упал в ноль».

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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