Медведев остался доволен своим выступлением на «ВТБ Кубке Кремля»
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев считает, что удачно выступил на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля». Слова Медведева приводит
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев считает, что удачно выступил на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля». Слова Медведева приводит
В пятницу Медведев уступил в четвертьфинале боснийцу Мирзе Башичу со счетом 6:3, 4:6, 1:6.
«Как бы я ни был расстроен [из-за поражения в четвертьфинале], могу сказать, что итог позитивен, я понял, что мои предыдущие проблемы были связаны с ракеткой и ни с чем другим, — сказал Медведев. — Я выиграл два матча. Просто вытащил
Россиянин считает, что проиграл в четвертьфинале
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.