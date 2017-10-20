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23:16 (мск), источник: GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева: Думала, что боль в руке быстро пройдёт

Похоже, трёхчасовой «марафон» в четвертьфинале всё-таки отразился на Наталье Вихлянцевой. К тому же к физической усталости прибавилась травма руки. Однако на послематчевой пресс-конференции Вихлянцева держалась молодцом.

— Наталья, что случилось с Вашей рукой? Сказался ли на результате длинный четвертьфинал?
— Сказался совершенно другой в сравнении с предыдущими днями режим дня. Если два матча подряд я играла поздно вечером, сегодня пришлось выйти на корт днём. Причём если бы это случилось после поединка с Леной Весниной, я бы не так устала, как сегодня. Нужно учесть и то, что Гёргес вчера завершила свой матч в двух сетах и пораньше, чем я. Я проснулась и даже не смогла взять телефон. Думала, что боль в руке быстро пройдёт. И её вроде бы не было. Но в одном из моментов матча, когда потянулась за мячом, почувствовала резкую боль. Дали таблетки — утихла. Но в третьем сете рука заболела снова. Я даже подумывала прекратить борьбу. Потому что когда ты не можешь нормально играть справа и у тебя нет подачи, что-то ловить на таких турнирах, как «ВТБ Кубок Кремля» бесполезно. Но в этот момент я постаралась переключиться на зрителей. Очень надеюсь, что к январю, когда начнётся следующий сезон, травму вылечу.

— Задумывались ли Вы над тем, чтобы сделать подачу главным оружием и выигрывать благодаря этому элементу матчи, как Сабин Лисицки? Ведь вчера Вы подали со скоростью 206 км/час.
— Я даже не знала о этом! Хотя бы что-то хорошее (улыбается). Конечно, я могу хорошо подавать. Это, в частности, отметила Лена Веснина после нашего с ней матча. Но если бы мы все играли идеально, не было бы смены победителей на турнирах. Мы не роботы, и психология играет роль. Я нащупала ритм на «Кубке Кремля», но сегодня было тяжело. Если моя подача станет более стабильной, тогда она действительно превратится в решающее исход матчей оружие. Постараюсь в межсезонье «настроить» этот элемент игры.

— Этот год был дебютным для Вас в профессиональном туре. О Вас узнали, благодаря победам над сильными соперницами. Как в связи с этим Вы будете готовиться к следующему сезону?
— Действительно, иногда даже лучше, когда тебя не знают. Например, я проиграла Кырсте на турнире-стотысячнике во Франции. Наверное, это был не мой день. А в Питере тренер Сораны увидел мою уверенную игру и был в шоке. После этого он всегда со мной здоровается, спрашивает, как мои дела. И теперь они специально готовятся к матчам со мной.

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