Наталья Вихлянцева: Думала, что боль в руке быстро пройдёт

— Наталья, что случилось с Вашей рукой? Сказался ли на результате длинный четвертьфинал?

— Сказался совершенно другой в сравнении с предыдущими днями режим дня. Если два матча подряд я играла поздно вечером, сегодня пришлось выйти на корт днём. Причём если бы это случилось после поединка с Леной Весниной, я бы не так устала, как сегодня. Нужно учесть и то, что Гёргес вчера завершила свой матч в двух сетах и пораньше, чем я. Я проснулась и даже не смогла взять телефон. Думала, что боль в руке быстро пройдёт. И её вроде бы не было. Но в одном из моментов матча, когда потянулась за мячом, почувствовала резкую боль. Дали таблетки — утихла. Но в третьем сете рука заболела снова. Я даже подумывала прекратить борьбу. Потому что когда ты не можешь нормально играть справа и у тебя нет подачи, что-то ловить на таких турнирах, как «ВТБ Кубок Кремля» бесполезно. Но в этот момент я постаралась переключиться на зрителей. Очень надеюсь, что к январю, когда начнётся следующий сезон, травму вылечу.



— Задумывались ли Вы над тем, чтобы сделать подачу главным оружием и выигрывать благодаря этому элементу матчи, как Сабин Лисицки? Ведь вчера Вы подали со скоростью 206 км/час.

— Я даже не знала о этом! Хотя бы что-то хорошее (улыбается). Конечно, я могу хорошо подавать. Это, в частности, отметила Лена Веснина после нашего с ней матча. Но если бы мы все играли идеально, не было бы смены победителей на турнирах. Мы не роботы, и психология играет роль. Я нащупала ритм на «Кубке Кремля», но сегодня было тяжело. Если моя подача станет более стабильной, тогда она действительно превратится в решающее исход матчей оружие. Постараюсь в межсезонье «настроить» этот элемент игры.



— Этот год был дебютным для Вас в профессиональном туре. О Вас узнали, благодаря победам над сильными соперницами. Как в связи с этим Вы будете готовиться к следующему сезону?

— Действительно, иногда даже лучше, когда тебя не знают. Например, я проиграла Кырсте на турнире-стотысячнике во Франции. Наверное, это был не мой день. А в Питере тренер Сораны увидел мою уверенную игру и был в шоке. После этого он всегда со мной здоровается, спрашивает, как мои дела. И теперь они специально готовятся к матчам со мной.