Наталья Вихлянцева: Думала, что боль в руке быстро пройдёт
Похоже, трёхчасовой «марафон» в четвертьфинале
Похоже, трёхчасовой «марафон» в четвертьфинале
— Наталья, что случилось с Вашей рукой? Сказался ли на результате длинный четвертьфинал?
— Сказался совершенно другой в сравнении с предыдущими днями режим дня. Если два матча подряд я играла поздно вечером, сегодня пришлось выйти на корт днём. Причём если бы это случилось после поединка с Леной Весниной, я бы не так устала, как сегодня. Нужно учесть и то, что Гёргес вчера завершила свой матч в двух сетах и пораньше, чем я. Я проснулась и даже не смогла взять телефон. Думала, что боль в руке быстро пройдёт. И её вроде бы не было. Но в одном из моментов матча, когда потянулась за мячом, почувствовала резкую боль. Дали таблетки — утихла. Но в третьем сете рука заболела снова. Я даже подумывала прекратить борьбу. Потому что когда ты не можешь нормально играть справа и у тебя нет подачи,
— Задумывались ли Вы над тем, чтобы сделать подачу главным оружием и выигрывать благодаря этому элементу матчи, как Сабин Лисицки? Ведь вчера Вы подали со скоростью 206 км/час.
— Я даже не знала о этом! Хотя бы
— Этот год был дебютным для Вас в профессиональном туре. О Вас узнали, благодаря победам над сильными соперницами. Как в связи с этим Вы будете готовиться к следующему сезону?
— Действительно, иногда даже лучше, когда тебя не знают. Например, я проиграла Кырсте на