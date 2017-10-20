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21:49 (мск), источник: GoTennis.ru

Юлия Гёргес: Мы дружим с Макаровой, Весниной и Касаткиной

Юлия Гёргес лишила зрителей, которые придут завтра в спорткомплекс «Олимпийский», возможности увидеть российский финал в женском одиночном разряде. На послематчевой пресс-конференции немка рассказала, как сумела справиться с психологическим давлением в решающие моменты матча, а также призналась в любви к России.

— Юлия, что Вы почувствовали, когда Ваша соперница после взятого ей медицинского перерыва вдруг хорошо заиграла?
— Ну да, всегда трудно играть против травмированной соперницы. Но повреждение Натальи, похоже, не было серьёзным. Потому что после помощи врача она начала хорошо подавать. Главное для меня было сохранить собственную концентрацию.

— Учитывали ли Вы при подготовке к этому матчу тот факт, что накануне вечером Вихлянцева провела тяжёлый трёхчасовой четвертьфинал?
— Я, конечно, это учитывала. Но с другой стороны, мы все профессионалы и умеем восстанавливаться. Так что сегодняшний поединок начался как бы с нуля. Я не должна была дарить сопернице лёгких очков. И поэтому играла жёстко, пыталась сделать каждый розыгрыш максимально тяжёлым для Натальи.

— Как Вам удалось психологически пережить неудачу в одиннадцатом гейме решающего сета, когда Вихлянцева сумела сравнять счёт на Вашей подаче?
— Я просто не стала делать ошибок на лёгких мячах. Наоборот, позволила Наталье диктовать игру. И ошибаться. А сама в следующем гейме подавала чище.

— Вы проиграли несколько финалов подряд. Что предпримете для того, чтобы прервать эту неприятную для Вас серию?
— Я не буду что-то менять в подготовке. Не думаю, что должна относиться к завтрашнему матчу, как к чему-то особому.

— У Вас был довольно существенный спад в результатах, но сейчас Вы возвращаетесь на прежний уровень. Как Вам это удалось?
— Два года назад я полностью поменяла свою команду. И проделанная нами работа стала постепенно приносить плоды. Не быстро, но в минувшие месяцы я стала ощущать отдачу от напряжённых тренировок. Надеюсь, улучшение моей игры продолжится и в следующем сезоне.

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего финала, в котором Вам предстоит встреча с Дарьей Касаткиной? Ведь счёт Ваших с ней поединков равный — 2:2.
— Мы впервые сыграли с Дашей два года назад на грунте на турнире в Бухаресте. Я выиграла тот матч, но пожимаю руку Касаткиной, сказала, что её ждёт хорошее будущее в профессиональном туре. И рада, что оказалась права. Мне очень нравится уважительное отношение Даши к другим игрокам. И я сама уважаю её. Надеюсь, что завтра мы проведём отличный финал.

— Вы одна из уникальных теннисисток, которым удалось в одной стране поиграть в двух городах на олимпийских объектах: в Сочи на матче Кубка Федерации и в Москве. Можете ли сравнить впечатления от городов и олимпийских объектов?
— Мне бы не хотелось этого делать. Скажу только, что здесь стадион более старый. Но мне это не мешает, потому что я очень люблю Россию и Москву. Поэтому и приезжаю на «Кубок Кремля».

— А с кем-нибудь из наших теннисисток общаетесь вне корта?
— Да, с Леной Весниной, Катей Макаровой и Дашей Касаткиной. Мы переписываемся в одном из мессенджеров, который обеспечивает большую в сравнении с социальными сетями конфиденциальность.

Юлия Гёргес: Мы дружим с Макаровой, Весниной и Касаткиной
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