Гергес и боль отменили российский финал
Дарья Касаткина сыграет в финале «ВТБ Кубка Кремля» с немкой Юлией Гергес, выбившей из борьбы Наталью Вихлянцеву.
Дарья Касаткина сыграет в финале «ВТБ Кубка Кремля» с немкой Юлией Гергес, выбившей из борьбы Наталью Вихлянцеву.
Это было бы прекрасное завершение «регулярного» сезона в
БЕГУ КАСАТКИНУ НИЧЕМ НЕ УДИВИЛА
Первой же задачу по выходу в финал предстояло решать Касаткиной. Накануне она говорила, что никаких ожиданий ни от полуфинала, ни от турнира в целом у нее нет. Просто рада, что побеждает и движется вперед на домашнем турнире. Противостояла ей
27-летнюю румынку 20-летняя россиянка побеждала четырежды в пяти встречах. В том числе в Москве два года назад. И трижды по ходу нынешнего сезона — в Брисбене, Дохе и Чарльстоне, где Касаткина взяла свой первый и пока единственный в карьере титул.
Россиянка на пути к четвертьфиналу не отдала соперницам ни одного сета, Бегу же «бодалась» в трех и с Еленой Рыбакиной в первом круге, и с Верой Лапко в четвертьфинале, где отыграла матчбол.
Пятничный полуфинал Касаткина начала очень уверенно — сразу же повела с брейком. Сопернице удалось вернуться в игру, но со счета 2:2 четыре гейма остались за Касаткиной — 6:2. В перерывах между сетами
— Соперница меня ничем не удивила, — сказала Касаткина на
— Во втором сете было безумное количество брейков подряд.
— Просто не складывалась игра на подаче. Я играла правильно, варьировала ее — резаную, крученую, в тело. А вот именно розыгрыши не шли.
— В случае победы на «Кубке Кремля» вы впервые войдете в Top-20 мирового рейтинга. Насколько это для вас принципиально?
— Пока вы не сказали об этом, я даже не знала. Вот так мне важно. Ну, будет у меня лучший рейтинг за карьеру, и хорошо. Гораздо приятнее, что я вышла в финал, и у меня будет возможность побороться за титул на домашнем турнире.
— Подготовка к финалу будет
— Наоборот, хотелось бы избавиться от ощущения, что все должно быть
БЕЗ ПОДАЧИ И УДАРА СПРАВА
Вихлянцева в четверг билась с Ализе Корне три часа и покинула корт около 10 вечера. На вопрос о том, хватит ли ей сил на полуфинальный матч, россиянка ответила: «Конечно! Я уже не раз говорила, что это последний турнир года. Куда силы
Тем не менее, в начале противостояния с Гергес напряжение все же дало о себе знать. При счете 2:4 россиянка, рыдая, взяла медицинский
Только на
— Утром проснулась и не смогла даже дотянуться до телефона, чтобы отключить его от зарядки, — сказала она. — По ходу дня думала — может, пройдет. А во время матча мяч неудобно закрутился, и я почувствовала боль. Поэтому в следующем же гейме взяла медицинский
Гергес же в субботу в поединке против Касаткиной попытается прервать неудачную серию из шести проигранных финалов подряд. А россиянка — завоевать свой второй титул в 2017 году.
Мария НИКУЛАШКИНА из «Олимпийского».