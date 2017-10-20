Гергес и боль отменили российский финал

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Это было бы прекрасное завершение «регулярного» сезона в WTA-туре — две молодые российские теннисистки в финале старейшего отечественного турнира. Сказка, а не решающий матч. Но все сложилось несколько иначе. Вихлянцева в очередной раз покорила сердца московских болельщиков — самоотдачей и бойцовским характером, но все же пропустила в финал Гергес.

БЕГУ КАСАТКИНУ НИЧЕМ НЕ УДИВИЛА

Первой же задачу по выходу в финал предстояло решать Касаткиной. Накануне она говорила, что никаких ожиданий ни от полуфинала, ни от турнира в целом у нее нет. Просто рада, что побеждает и движется вперед на домашнем турнире. Противостояла ей Ирина-Камелия Бегу, финалистка «ВТБ Кубка Кремля"-2014.

27-летнюю румынку 20-летняя россиянка побеждала четырежды в пяти встречах. В том числе в Москве два года назад. И трижды по ходу нынешнего сезона — в Брисбене, Дохе и Чарльстоне, где Касаткина взяла свой первый и пока единственный в карьере титул.

Россиянка на пути к четвертьфиналу не отдала соперницам ни одного сета, Бегу же «бодалась» в трех и с Еленой Рыбакиной в первом круге, и с Верой Лапко в четвертьфинале, где отыграла матчбол.

Пятничный полуфинал Касаткина начала очень уверенно — сразу же повела с брейком. Сопернице удалось вернуться в игру, но со счета 2:2 четыре гейма остались за Касаткиной — 6:2. В перерывах между сетами девушка-физиотерапевт долго массировала румынке плечо. На старте второй партии принимающие выиграли четыре гейма подряд, а Бегу оказалась первой, кто смог удержать свою подачу. Впрочем, россиянке вновь удалась серия из четырех выигранных геймов подряд, и она праздновала победу со счетом 6:2, 6:3 за 1 час 24 минуты.

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— Соперница меня ничем не удивила, — сказала Касаткина на пресс-конференции. — Видно было, что она устала и физически находится не в лучшей форме. И я смогла этим воспользоваться.

— Во втором сете было безумное количество брейков подряд.

— Просто не складывалась игра на подаче. Я играла правильно, варьировала ее — резаную, крученую, в тело. А вот именно розыгрыши не шли.

— В случае победы на «Кубке Кремля» вы впервые войдете в Top-20 мирового рейтинга. Насколько это для вас принципиально?

— Пока вы не сказали об этом, я даже не знала. Вот так мне важно. Ну, будет у меня лучший рейтинг за карьеру, и хорошо. Гораздо приятнее, что я вышла в финал, и у меня будет возможность побороться за титул на домашнем турнире.

— Подготовка к финалу будет как-то отличаться от подготовки к другим матчам?

— Наоборот, хотелось бы избавиться от ощущения, что все должно быть по-другому. Постараюсь делать всю ту же рутину и готовиться к финалу, как к обычному матчу.

БЕЗ ПОДАЧИ И УДАРА СПРАВА

Вихлянцева в четверг билась с Ализе Корне три часа и покинула корт около 10 вечера. На вопрос о том, хватит ли ей сил на полуфинальный матч, россиянка ответила: «Конечно! Я уже не раз говорила, что это последний турнир года. Куда силы копить-то? ».

Тем не менее, в начале противостояния с Гергес напряжение все же дало о себе знать. При счете 2:4 россиянка, рыдая, взяла медицинский тайм-аут. Судя по всему, боль в правом предплечье была нестерпимой. Врач долго колдовала над рукой 20-летней теннисистки, и та все же смога вернуться на корт. Многие думали, что Вихлянцева не доиграет до конца, но не тут-то было. Она прекрасно понимала, что это может быть ее последний матч в прорывном для нее сезоне, и твердо решила выложиться по максимуму. Россиянка не только уверенно выиграла второй сет, но и поборолась в третьем. Она сделала брейк, когда соперница подавала на матч, но тут же начала делать одну ошибку за другой. Гергес отлично провела заключительный гейм и праздновала победу — 6:2, 2:6, 7:5.

Только на пресс-конференции Вихлянцева рассказала, насколько ей на самом деле было тяжело.

— Утром проснулась и не смогла даже дотянуться до телефона, чтобы отключить его от зарядки, — сказала она. — По ходу дня думала — может, пройдет. А во время матча мяч неудобно закрутился, и я почувствовала боль. Поэтому в следующем же гейме взяла медицинский тайм-аут, не дожидаясь перерыва. Мне дали обезболивающую таблетку, вроде стало получше. Но в третьей партии боль вернулась. Я вообще удивлена, что без подачи и удара справа сыграла три сета. Думала вообще сняться. Но, надеюсь, за межсезонье рука пройдет.

Гергес же в субботу в поединке против Касаткиной попытается прервать неудачную серию из шести проигранных финалов подряд. А россиянка — завоевать свой второй титул в 2017 году.