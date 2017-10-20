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19:30 (мск), источник: GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Я не задумываюсь о попадании в Топ-20

Дарья Касаткина стала первой финалисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля"-2017, обыграв румынку Ирину-Камелию Бегу. На послематчевой пресс-конференции уроженка города Тольятти рассказала о том, с кем бы ей хотелось сыграть в решающем матче этих соревнований.

— Дарья, Вы играли с сегодняшней соперницей в шестой раз. Удивила ли Вас чем-то Ирина-Камелия?
— Вообще никак. Было видно, что она очень устала и находится не в лучшей физической форме. Я смогла этим воспользоваться.

— В начале второго сета у Бегу было много брейк-пойнтов. Что с Вами произошло в этот момент? Как Вы сумели выбраться из этой ситуации?
— На самом деле, просто не шла игра на подаче. Я её варьировала: крутила мяч, посылала его в тело.

— Сейчас определяется Ваша соперница по финалу. С кем бы Вам было предпочтительней сыграть: с Юлией Гёргес или Натальей Вихлянцевой?
— Да, я видела, что Наташе оказывали медицинскую помощь, потому что у неё что-то было с рукой. Но сейчас она ведёт во втором сете. Надеюсь, что и дальше будет продолжать так же. Но вообще я не хочу загадывать, с кем мне лучше играть. Когда соперница определится, буду анализировать предстоящий поединок. По большому счёту, мне неважно, с кем играть.

— С каждым днём у Вас появляется всё больше поклонников. Вас не сковывают ожидания зрителей?
— Абсолютно нет. Наоборот, это придаёт мне уверенности.

— На следующей неделе Вы можете впервые попасть в Топ-20. Насколько это важно для Вас?
— Пока Вы мне об этом не сказали, я даже не знала. Честно говоря, мне это всё равно. Сейчас для меня главное то, что я вышла в финал и могу выиграть турнир на глазах своих зрителей.

— Будете ли Вы следить за итоговым турниром в Сингапуре?
— Я слышала, что там произошло распределение участниц по группам. Но вообще я не слежу за турнирами, в которых не участвую или уже вылетела из сетки. Могу поинтересоваться в интернете результатами. Мне гораздо интереснее мужской Тур. Вот итоговый чемпионат в Лондоне буду смотреть обязательно.

— Лет пять-шесть назад во время Australian Open Каролин Возняцки вела для канала Eurosport видеоблог. И говорила только о еде: в каком ресторане она пообедала или поужинала, что съела. А если бы Вам предложили нечто подобное, о чём бы рассказывали Вы?
— На самом деле, кроме еды и говорить особо не о чем. Матчи транслируют. Заходить в раздевалку с видеокамерой не очень красиво. Разве что показывать занятия фитнесом разных теннисистов.

— Задам теннисный вопрос с философским уклоном. Когда в России наступит время, что нашим талантам не придётся уезжать в поисках тренировочной базы в Испанию, во Францию, Чехию и т. п.?
— Не знаю. Конечно, хотелось, чтобы в стране был национальный теннисный центр — в Москве, Санкт-Петербурге — куда любой перспективный игрок мог бы приехать и получить квалифицированную тренерскую помощь и возможность полноценно готовиться к соревнованиям. Надеюсь, что это когда-нибудь будет.

— Елена Веснина сообщила о договорённости с руководством Краснодарского края создать теннисную академию её имени. Вы упомянули Москву и Санкт-Петербург, а в Сочи Вы бы отправились тренироваться?
— Смотря как всё будет организовано (смеётся). И позовут ли. А то я сейчас соглашусь, а меня в эту академию и не пригласят (смеётся)

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