Дарья Касаткина: Я не задумываюсь о попадании в Топ-20
Дарья Касаткина стала первой финалисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля"-2017, обыграв румынку
Дарья Касаткина стала первой финалисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля"-2017, обыграв румынку
— Дарья, Вы играли с сегодняшней соперницей в шестой раз. Удивила ли Вас
— Вообще никак. Было видно, что она очень устала и находится не в лучшей физической форме. Я смогла этим воспользоваться.
— В начале второго сета у Бегу было много
— На самом деле, просто не шла игра на подаче. Я её варьировала: крутила мяч, посылала его в тело.
— Сейчас определяется Ваша соперница по финалу. С кем бы Вам было предпочтительней сыграть: с Юлией Гёргес или Натальей Вихлянцевой?
— Да, я видела, что Наташе оказывали медицинскую помощь, потому что у неё
— С каждым днём у Вас появляется всё больше поклонников. Вас не сковывают ожидания зрителей?
— Абсолютно нет. Наоборот, это придаёт мне уверенности.
— На следующей неделе Вы можете впервые попасть в Топ-20. Насколько это важно для Вас?
— Пока Вы мне об этом не сказали, я даже не знала. Честно говоря, мне это всё равно. Сейчас для меня главное то, что я вышла в финал и могу выиграть турнир на глазах своих зрителей.
— Будете ли Вы следить за итоговым турниром в Сингапуре?
— Я слышала, что там произошло распределение участниц по группам. Но вообще я не слежу за турнирами, в которых не участвую или уже вылетела из сетки. Могу поинтересоваться в интернете результатами. Мне гораздо интереснее мужской Тур. Вот итоговый чемпионат в Лондоне буду смотреть обязательно.
— Лет
— На самом деле, кроме еды и говорить особо не о чем. Матчи транслируют. Заходить в раздевалку с видеокамерой не очень красиво. Разве что показывать занятия фитнесом разных теннисистов.
— Задам теннисный вопрос с философским уклоном. Когда в России наступит время, что нашим талантам не придётся уезжать в поисках тренировочной базы в Испанию, во Францию, Чехию
— Не знаю. Конечно, хотелось, чтобы в стране был национальный теннисный центр — в Москве,
— Елена Веснина сообщила о договорённости с руководством Краснодарского края создать теннисную академию её имени. Вы упомянули Москву и
— Смотря как всё будет организовано (смеётся). И позовут ли. А то я сейчас соглашусь, а меня в эту академию и не пригласят (смеётся)