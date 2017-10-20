Испанка Мугуруса признана лучшей теннисисткой 2017 года по версии WTA

В этом году после Открытого чемпионата США Мугуруса вышла на первое место в рейтинге WTA, став 24-м игроком в истории ассоциации и только второй теннисисткой из Испании, которой удалось стать первой ракеткой мира. Кроме того, Мугуруса выиграла Уимблдон, что сделало испанку единственной теннисисткой, которая победила обеих сестер Уильямс в финалах турниров Большого шлема — Серену на «Ролан Гаррос» в 2016 году и Винус на Уимблдоне в 2017-м.