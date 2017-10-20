Испанка Мугуруса признана лучшей теннисисткой 2017 года по версии WTA
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
В этом году после Открытого чемпионата США Мугуруса вышла на первое место в рейтинге WTA, став 24-м игроком в истории ассоциации и только второй теннисисткой из Испании, которой удалось стать первой ракеткой мира. Кроме того, Мугуруса выиграла Уимблдон, что сделало испанку единственной теннисисткой, которая победила обеих сестер Уильямс в финалах турниров Большого шлема — Серену на «Ролан Гаррос» в 2016 году и Винус на Уимблдоне в 2017-м.
В ходе голосования Мугуруса опередила Симону Халеп (Румыния), Елену Остапенко (Латвия), Каролину Плишкову (Чехия), Элину Свитолину (Украина) и Винус Уильямс (США).
Мугуруса первой квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. Помимо Уимблдона она в этом году также выиграла турнир в Цинциннати.
Отмечается, что лучшей парой года были признаны Чжань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария), которые в опросе среди прочих обошли российский дуэт Екатерина Макарова/Елена Веснина.
В остальных номинациях лауреатами стали Елена Остапенко («Прогресс года»), американки Кэтрин Картан Беллис («Новичок года») и Слоан Стивенс («Возвращение года»), немка Ангелика Кербер (награда имени Джерри Даймонда — присуждается за популяризацию женского тенниса за пределами корта и с помощью благотворительности).