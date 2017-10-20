Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
95-летнего Владимира Этуша на 28 миллионов рублей обманул друг
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
18:03 (мск), источник: ТАСС

Испанка Мугуруса признана теннисисткой года по версии WTA

ТАСС, 20 октября. Испанка Гарбинье Мугуруса названа игроком года в одиночном разряде по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: Reuters

Мугуруса выиграла в 2017 году Уимблдон и турнир в Цинциннати. В нынешнем сезоне она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, став первой испанкой, кому это удалось. Она в четвертый раз подряд смогла отобраться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре.

Премия «Игрок года» вручается с 1977 года, первой обладательницей награды стала британка Вирджиния Уэйд. В прошлом году ее выиграла немка Ангелик Кербер.

В номинации «Пара года» победительницами стали Чань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария). На эту награду также претендовали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдона и турниры WTA в Дубае и Торонто.

 Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми после короткого танца на Гран-при России
Российский футбол уходит в отрыв
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Вратарь «Спартака» признался в желании уйти из-за депрессии
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь