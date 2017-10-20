Испанка Мугуруса признана теннисисткой года по версии WTA

Мугуруса выиграла в 2017 году Уимблдон и турнир в Цинциннати. В нынешнем сезоне она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, став первой испанкой, кому это удалось. Она в четвертый раз подряд смогла отобраться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре.