Джумхур обыграл Селу и вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

В ¼ финала Дамир обыграл Андреаса Сеппи. Итоговый счет матча — 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Джумхура. Матч продолжался один час и 49 минут.

Оба теннисиста сделали по шесть эйсов. Джумхур допустил три двойные ошибки, а его соперник — две. Также у боснийца более высокий процент попадания с первой подачи (64:53).