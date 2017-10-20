Сегодня годовщина трагедии.
Джумхур обыграл Селу и вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Босниец Дамир Джумхур пробился в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля».
Босниец Дамир Джумхур пробился в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля».
В ¼ финала Дамир обыграл Андреаса Сеппи. Итоговый счет матча — 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Джумхура. Матч продолжался один час и 49 минут.
Оба теннисиста сделали по шесть эйсов. Джумхур допустил три двойные ошибки, а его соперник — две. Также у боснийца более высокий процент попадания с первой подачи (64:53).
В полуфинале Джумхур сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина).