Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал теннисного Кубка Кремля
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале парного разряда
Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс
В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки добрались до четвертьфинальной стадии. Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA) в поединке за выход в полуфинал проиграла россиянке Дарье Касаткиной (28) — 4:6, 3:6, а Вера Лапко (167) уступила румынке
Вера Лапко проиграла в четвертьфинале Кубка КремляЧетвертьфинал Вера Лапко, занимающая 167-е в рейтинге WTA, провела очень неровно, чередуя удачные отрезки с провальными. Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка КремляДо сегодняшней встречи на корте московского спорткомплекса «Олимпийский» соперницы трижды играли между собой, и в двух поединках победа была на стороне российской теннисистки. На этот раз Касаткина также была сильнее в двух сетах.
Соревнования на кортах спорткомплекса «Олимпийский» российской столицы завершатся в воскресенье, 22 октября. Общий призовой фонд Кубка Кремля-2017 составляет $1,6 млн.