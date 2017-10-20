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17:47 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал теннисного Кубка Кремля

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в полуфинале парного разряда белорусско-австрийский тандем, посеянный под первым номером, встречался с украинско-колумбийским дуэтом Денис Молчанов / Хуан Себастьян Кабаль и выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4.

Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо завершили выступление, проиграв в четвертьфинале Дамиру Джумхуру (Босния и Герцеговина) и Антонио Санчичу (Хорватия) — 4:6, 6:7 (4:7). Боснийско-хорватская пара в полуфинале сыграет с россиянами Евгением Донским и Андреем Кузнецовым.

В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки добрались до четвертьфинальной стадии. Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA) в поединке за выход в полуфинал проиграла россиянке Дарье Касаткиной (28) — 4:6, 3:6, а Вера Лапко (167) уступила румынке Ирине-Камелии Бегу (56) — 3:6, 6:4, 5:7. Обе белоруски впервые играли в четвертьфинале турниров WTA категории «Премьер».

Вера Лапко проиграла в четвертьфинале Кубка КремляЧетвертьфинал Вера Лапко, занимающая 167-е в рейтинге WTA, провела очень неровно, чередуя удачные отрезки с провальными. Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка КремляДо сегодняшней встречи на корте московского спорткомплекса «Олимпийский» соперницы трижды играли между собой, и в двух поединках победа была на стороне российской теннисистки. На этот раз Касаткина также была сильнее в двух сетах.

Соревнования на кортах спорткомплекса «Олимпийский» российской столицы завершатся в воскресенье, 22 октября. Общий призовой фонд Кубка Кремля-2017 составляет $1,6 млн.

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