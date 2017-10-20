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17:35 (мск), источник: ТАСС

Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла румынку Ирину Камелию Бегу в полуфинале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. Касаткина пока не проиграла ни одного сета на турнире.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в «ВТБ Кубке Кремля». Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал «ВТБ Кубка Кремля» она вышла впервые в карьере.

Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гёргес, «посеянная» на турнире под седьмым номером.

«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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