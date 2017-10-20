Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. Касаткина пока не проиграла ни одного сета на турнире.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в «ВТБ Кубке Кремля». Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала. В финал «ВТБ Кубка Кремля» она вышла впервые в карьере.

Соперница Касаткиной по решающему матчу определится по итогам второго полуфинала, где сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и немка Юлия Гёргес, «посеянная» на турнире под седьмым номером.