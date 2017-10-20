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15:55 (мск), источник: Советский спорт

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира WTA.

Источник: Reuters

Красная группа: Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Каролин Возняцки (Дания), Каролин Гарсия (Франция).

Белая группа: Гарбинье Мугуруса (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Винус Уильямс (США), Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Сингапуре начнется 22 октября. Две сильнейшие спортсменки каждой группы проходят в полуфинал.

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