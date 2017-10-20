Сегодня годовщина трагедии.
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA
В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира WTA.
В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира WTA.
Красная группа: Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Каролин Возняцки (Дания), Каролин Гарсия (Франция).
Белая группа: Гарбинье Мугуруса (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Винус Уильямс (США), Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Сингапуре начнется 22 октября. Две сильнейшие спортсменки каждой группы проходят в полуфинал.