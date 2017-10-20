Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
У Владимира Этуша похитили деньги
В России изменится валютное законодательство
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
Определился соперник Федора Чудинова
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
9«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
12:22 (мск), источник: Р-Спорт

Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что досрочно завершил сезон из-за травмы

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Австралийский теннисист Ник Кирьос досрочно завершил сезон из-за травмы, об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Источник: Reuters

Свой последний на данный момент матч 20-я ракетка мира Кирьос провел на турнире серии «Мастерс» в Шанхае 10 октября, где он в первом круге встречался с американцем Стивом Джонсоном. После поражения на тай-брейке в первом сете австралиец отказался от продолжения борьбы, а позже был оштрафован и лишен призовых турнира за неподобающее поведение в матче.

«К сожалению, из-за рецидива моей травмы бедра, которую я изначально получил в Куинсе (на турнире в Лондоне в середине июня) я завершаю свой сезон, чтобы быть уверенным, что смогу восстановиться и наилучшим образом подготовиться к австралийскому лету. Я провел много игр после восстановления от травмы бедра в Вашингтоне, и если я не хочу, чтобы эта травма переросла в травму, которая требует операции, то мне нужно прислушаться к моему телу и моей команде», — написал Кирьос.

«Этот год прошел не так удачно, как мне хотелось бы, особенно на турнирах Большого шлема, хотя в некоторых областях был позитив. Я сделаю все возможное, чтобы в 2018 году выступать лучше, и хочу поблагодарить вас за поддержку. Спасибо, увидимся в 2018-м», — добавил 22-летний теннисист.

Во время загрузки произошла ошибка.
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
Определился соперник Федора Чудинова
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь