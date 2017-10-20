Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что досрочно завершил сезон из-за травмы
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Свой последний на данный момент матч 20-я ракетка мира Кирьос провел на турнире серии «Мастерс» в Шанхае 10 октября, где он в первом круге встречался с американцем Стивом Джонсоном. После поражения на
«К сожалению,
«Этот год прошел не так удачно, как мне хотелось бы, особенно на турнирах Большого шлема, хотя в некоторых областях был позитив. Я сделаю все возможное, чтобы в 2018 году выступать лучше, и хочу поблагодарить вас за поддержку. Спасибо, увидимся в 2018-м», — добавил 22-летний теннисист.