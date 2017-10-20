Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что досрочно завершил сезон из-за травмы

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Свой последний на данный момент матч 20-я ракетка мира Кирьос провел на турнире серии «Мастерс» в Шанхае 10 октября, где он в первом круге встречался с американцем Стивом Джонсоном. После поражения на тай-брейке в первом сете австралиец отказался от продолжения борьбы, а позже был оштрафован и лишен призовых турнира за неподобающее поведение в матче.

«К сожалению, из-за рецидива моей травмы бедра, которую я изначально получил в Куинсе (на турнире в Лондоне в середине июня) я завершаю свой сезон, чтобы быть уверенным, что смогу восстановиться и наилучшим образом подготовиться к австралийскому лету. Я провел много игр после восстановления от травмы бедра в Вашингтоне, и если я не хочу, чтобы эта травма переросла в травму, которая требует операции, то мне нужно прислушаться к моему телу и моей команде», — написал Кирьос.