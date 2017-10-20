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09:52 (мск), источник: GoTennis.ru

Екатерина Макарова: До сих пор не могу поверить, что нам удалось победить на Олимпиаде

Российская теннисистка Екатерина Макарова в интервью сайту vtbrussia.ru поделилась впечатлениями от выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля», а также рассказала о ближайших планах.

Источник: AP 2017

— Чувствуете разочарование?
— Конечно. Я коренная москвичка, поэтому «ВТБ Кубок Кремля» для меня особенный турнир, на котором хочется показать свою лучшую игру. В паре нам с Еленой Весниной побеждать тут удавалось, но в одиночке, к сожалению, дела у меня не складываются. Тем не менее я каждый год с удовольствием играю на кортах «Олимпийского».

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— В этом году вместе с Еленой Весниной вы впервые победили в парном разряде на Уимблдоне. Как праздновали победу?
— Праздновали на завтраке, потому что из-за затянувшегося парного финала у мужчин закончили матч очень поздно. На весь поединок организаторы выделили нам всего один час двадцать минут. После этого стадион закрывался. Поэтому нам с Леной пришлось «включить пятую скорость» и выиграть впервые в истории женского парного Уимблдона финал со счётом 6/0, 6/0! Радовались уже утром на завтраке вместе со всеми членами нашей с Леной команды.

— Как вы проводите свободное время?
— Его у меня не так много. Стараюсь проводить его в кругу родных и друзей. Люблю гулять по Москве, тем более что с каждым годом она становится всё краше. Пытаюсь получить максимальный заряд положительных эмоций от моего окружения.

— А после матчей и изнурительных турниров? Как предпочитаете расслабляться, есть какой-то секрет?
— Я очень люблю баню. Когда я приезжаю в Москву, мы с моим молодым человеком обязательно посещаем баню. Восстановление там проходит намного быстрее. Вероятно, дело в том, что во мне течёт русская кровь. Поэтому настоящая русская баня с веничком и с хорошей едой очень освежает. На следующее утро чувствуешь себя отдохнувшей и готовой к упорным тренировкам и новым свершениям.

— Не так давно вы сменили тренера. Что это привнесло в вашу игру?
— С Томасом Хогстедом мы работаем всего третий турнир подряд, но мне нравятся интересные упражнения, которые мы выполняем на тренировках. А ещё он помог мне в некоторых психологических аспектах, будет интересно работать с ним в будущем году. Посмотрим, что получится.

— Вы — олимпийская чемпионка в паре вместе с Леной Весниной. Что вы чувствовали, когда на вас надевали золотую медаль Рио-2016?
— Ощущения незабываемые. Наверное, потому, что я с детства стремилась к этой награде. Смотрела по телевизору практически все виды спорта и болела за наших спортсменов. Представляла себя на их месте, когда они выходили на пьедестал. Поэтому я до сих пор не могу поверить, что нам удалось победить на Олимпиаде.

Не могу поверить, что моя детская мечта сбылась, и я невероятно горда, что мне удалось добиться своей цели.

— Говорят, вы недавно попробовали себя в фехтовании. Похож ли этот вид спорта на теннис?
— Немного похож работой ног, быстрыми рывками вперёд и назад мелкими шагами. Но было очень непривычно сражаться в маске, в теннисе мы всё же привыкли видеть соперника не через забрало. Хотя это дело привычки, в любом случае было весело.

— С каким видом спорта можно сравнить теннис? Гольф, волейбол?
— С гольфом роднит только технически сходный удар слева двумя руками. Но, как меня с детства учили тренеры, теннис — это шахматы в движении, поэтому играть надо не только руками, но и головой. Переигрывать соперника тактически, навязывая ему неудобный теннис.

— И принимать решения за доли секунды…
— Это тренируется и приходит с опытом. Кроме того, есть наигранные любимые комбинации — «коронки». Поэтому стараешься выстроить игру так, чтобы максимально их использовать. Большую роль играет и интуиция.

— А что насчёт психологической подготовки к соревнованиям: как вы настраиваетесь на матчи?
— Чаще всего стараюсь просто уединиться, чтобы собраться с мыслями. Без психологической подготовки действительно никуда. Иногда необходимо уметь пересиливать себя, бороться со своими страхами и сомнениями.

— Можете назвать ваш любимый город и любимое место?
— Город, конечно, Москва. Я настоящая патриотка, люблю Россию. Три года подряд я отдыхаю на Алтае, и это моё любимое место. Невероятная природа, невероятная еда… Мне бы хотелось ещё больше изучить Россию, ведь у нас такая большая и красивая страна. Хочется «прочувствовать» её целиком.

— И вероятно, ваш любимый турнир…
— Да, «Кубок Кремля». И я призываю болельщиков приходить на этот турнир. Нам, теннисистам, нужна ваша поддержка. Именно ваша поддержка и ваши аплодисменты порой позволяют переломить ход неудачно складывающегося матча.

— У вашей подруги и партнёра по сборной России Светланы Кузнецовой, как известно, множество татуировок. Есть ли они у вас? Может быть, планируете сделать?
— Татуировок у меня нет, да и ни в коем случае не планирую. Не хочу «портить» собственное тело.

— Светлана также известна любовью к своей собаке Дольче, а у вас есть домашние животные? И кого предпочитаете: кошек или собак?
— Сейчас питомцев у меня нет, хотя в детстве было два кота. Завести домашних животных при кочевом образе жизни практически невозможно. Но в будущем, если я буду жить в загородном доме, думаю, заведу собаку. Лайку. Хотя и к котам отношусь положительно. Главное, чтобы они не были агрессивными.

— Можете назвать ваше самое большое достижение в этом году, не обязательно в теннисе?
— В этом году было много перемен. Расставание с Евгенией Манюковой, с которой я работала на протяжении десяти лет. Начало работы с новым тренером. Не могу сказать, что я очень довольна результатами в одиночном разряде, хотя была хорошая серия побед, когда я обыгрывала своих принципиальных соперниц, которых до этого побеждать не удавалось. Что же касается личной жизни, то у меня всё отлично. Рядом родные и мой любимый человек!

— Как планируете провести зимние каникулы, где встретите Новый год?
— Планирую встретить его в кругу семьи. А дальше, наверное, поеду отдыхать в тур по России.

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— Кем вы себя видите через десять лет?
— Прежде всего счастливой мамой и женой. Всё же, как мне кажется, женское счастье заключается в семье и домашнем очаге, а не в достижении спортивных результатов.

— Ваша самая дурная привычка, от которой вам хотелось бы избавиться?
— Излишне расстраиваться на корте из-за проигранных мячей.

— А ваше самое ценное качество?
— Честность.

— В заключение экспресс-опрос. Ваша коллега по сборной России Дарья Касаткина на вопрос «3 предмета, которые вы бы взяли на необитаемый остров» ответила: айфон, миллион долларов и актёра Лиама Хемсфорта. А что взяли бы вы?
— Я, прежде всего, взяла бы спички (смеётся). Далее — крем от солнца, чтобы не обгореть. Ну и, наверное, нож.

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