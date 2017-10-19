Кремлевский переворот Медведева

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА

из Олимпийского

ДАЛЬШЕ — БЕЗ ПЕРВОЙ РАКЕТКИ

Третья ракетка России Даниил Медведев в родном городе, в который, правда, теперь приезжает совсем нечасто, сумел переломить неприятную для себя тенденцию. С турнира в Вашингтоне в самом начале августа 21-летний теннисист проиграл восемь поединков подряд. А в Москве сумел вновь обрести себя.

В среду в сумасшедшем по накалу и красивом по игре поединке он на тай-брейке третьего сета переиграл соотечественника Андрея Кузнецова — 6:4, 2:6, 7:6 (8:6). Причем по ходу поединка у Медведева возникли проблемы со спиной, потребовавшие медицинского тайм-аута и помощи физиотерапевта. Позже Даниил признался, что, уступая 0:3 и 0:30, подумывал о том, чтобы пожать оппоненту руку и сняться, но решил, что это не лучшее, что можно сделать на глазах своих друзей и родных. В итоге он не без доли везения сумел переломить ход поединка.

Во втором круге Медведев выбил из борьбы первую ракетку, действующего чемпиона и главную звезду мужского «ВТБ Кубка Кремля» — Пабло Карреньо Бусту. Сезон-2017 для испанца — прорывной. Он сыграл в четвертьфинале Roland Garros, на Открытом чемпионате США пошел еще дальше — до полуфинала. Сейчас он — 11-й в рейтинге ATP и 9-й в чемпионской гонке. Карреньо Буста имеет хорошие шансы отобраться на итоговый чемпионат года в Лондоне и набранные в Москве очки здорово бы ему в этом помогли, но в четверг сильнее оказался его соперник.

По ходу поединка — первого для него на московском турнире в этом году — испанец очень много ошибался. Медведев, в свою очередь, действовал очень здорово. Отлично подавал и принимал (3 раза на вылет!) и сделал четыре брейка. Свою подачу при этом он проиграл лишь одну — в начале второй партии. В ключевые моменты россиянин порой допускал досадные ошибки, но из борьбы не выключился и праздновал победу со счетом 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.

В пятницу россиянина ждет встреча с боснийцем Мирзой Башичем. В прошлом году теннисисты встречались между собой в квалификации «Кубка Кремля», и Медведев одержал убедительную победу. На подготовку к четвертьфиналу у него будет не так много времени. После одиночки Даниил вместе с Михаилом Елгиным проиграли в парную встречу, которую сам теннисист назвал «грустной».

— Что значит для вас победа над этим соперником?

— Всегда приятно побеждать тех, кто высоко стоит в рейтинге. Сегодня у меня получалось все, несмотря на то, что я был очень уставший, очень сильно болела спина. Я, если честно, даже не представлял, как буду играть. Но по ходу матча разбегался. Все получалось. У него немножко не шла игра, но потом он собрался, вернулся, и тут уже стало очень тяжело. Но я смог дожать и остался очень доволен своим теннисом.

— Хватит ли вам времени, чтобы восстановиться перед завтрашним матчем?

— Я очень на это надеюсь, но обещать не буду (улыбается). Думаю, все должно быть хорошо.

— Ваш следующий соперник — Мирза Башич. То, что вы легко побеждали его в квалификации «Кубка Кремля» год назад, сыграет какую-то роль?

— Вообще никакой. Тогда он вышел против меня после какого-то сумасшедшего матча, завершившегося за полночь. Я помню, еще следил за счетом и думал: «Ну, пусть побегают». На корт он вышел никакой. И я его, конечно, сразу «убил». Завтра будет совсем другая история. Он обыграл сильных соперников. Легкой прогулки в четвертьфинале точно не будет.

— За счет чего вам удалось прервать неудачную серию, тянувшуюся с лета?

— Я поменял ракетку. Кажется, это связано с этим. Мне прислали другие ракетки, и все стало получаться. Я действительно не очень хорошо себя чувствовал на корте. Долго думал, что это из-за моей головы, из-за каких-то других факторов, из-за усталости в конце сезона. Потом попросил сделать ракетки чуть легче, чуть меньше ручку — и снова стал играть, как раньше. Понятно, что я могу и проиграть какой-то матч, но я, по крайней мере, нашел свой теннис. Конечно, обидно, что такая серия случилась из-за ракетки, но здорово, что причина все-таки нашлась.

— Вы теперь седьмой в гонке за Милан. Следите ли вы раскладами?

— Пристально не следил до какого-то момента, но как только стал много проигрывать, а другие заиграли хорошо, я понял, что не попадаю, и расстроился. Очень рад, что пока седьмой. Надо выиграть еще матчей, чтобы попасть в Милан.

— Как вы рассматриваете этот турнир — как к бонус в конце сезона или как серьезное соревнование?

— Именно как бонус. При том, конечно, что я поеду туда, чтобы выиграть. Конечно, все сумасшедше устали в конце сезона, а турнир идет сразу после «Мастерса» в Париже, который, я думаю, никто пропускать не намерен… Но сыграть такой турнир с такими призовыми со своими сверстниками, с которыми соперничал с юниорского возраста по таким немножко шуточным правилам интересно. Думаю, все немного расслабятся и будут отдыхать.

— Как относитесь к решению Александра Зверева сыграть оба итоговых турнира — и молодежный, и взрослый в Лондоне?

— Как я могу к нему относиться? Я расстроился (смеется). Без него я был седьмым. Если бы я был на его месте, не знаю, как бы поступил. Он же в Шанхае заявил, что намерен выступить на обоих. Посмотрим, что будет, когда начнется борьба в Милане.

Пабло КАРРЕНО БУСТА: «СЕЙЧАС Я НЕ ПОКАЗЫВАЮ ЛУЧШЕЙ ИГРЫ»

— Конечно, я не очень доволен, что проиграл первый матч. Я люблю этот турнир, мне нравится здешний корт. В прошлом году я чувствовал себя в Москве очень комфортно. Но сейчас не смог показать свою лучшую игру. Но что поделать — сегодня я не смог показать свою лучшую игру, — сказал Карреньо Буста.

— Как вы думаете, сказалось ли то, что ваш соперник проводил здесь уже второй матч, а вы первый?

— Первый матч на турнире всегда сложнейший. Нужно время, чтобы прибиться. Но то, что я пропускал первый круг, вовсе не плохо. Все хотят получить bye и сыграть на один матч меньше.

— Как оцените игру Даниила?

— Он показал очень агрессивный теннис, хорошо подавал. Вчера он тоже исполнил много эйсов. Он старается входить в корт и добывать очки за счет собственных активных действий. Думаю, если он будет играть так же, как сегодня, у него все будет хорошо. Возможно, на другом покрытии ему было бы сложнее, но хард в зале определенно ему подходит.

— Можете ли вы сказать, что против вас Медведев показал игру уровня первой десятки?

— Могу сказать только, что он очень хорошо играл. Достойна ли это игра Top-10 или нет, не мне судить. Могу сказать только о себе: я не показал своей лучшей игры. После US Open у меня было повреждение, и последние турниры складываются не лучшим образом. Но сейчас конец сезона, и мы боремся за важные вещи.

— Что вы можете сказать о молодых российских теннисистах — Медведеве, Карене Хачанове, Андрее Рублеве?

— Вам повезло, что у вас есть три таких хороших молодых игрока. Вам нужно наслаждаться моментом. Но и иметь в виду, что они молодые, и в следующем году они могут не показать таких результатов, как в этом. Я хорошо знаю Хачанова и Рублева, потому что они тренируются в Барселоне, там же, где и я. Мы, можно сказать, хорошие друзья.

— Как вы оцениваете свои шансы попасть на итоговый чемпионат года в Лондоне?

— У меня есть шансы, но надо улучшать свой теннис. У меня есть еще два турнира, чтобы побороться за очки. Мои соперники в гонке сейчас играют очень хорошо, и в предстоящие недели нам предстоит настоящая битва. Но мне, повторюсь, стоит концентрироваться на своем теннисе, который я должен показать на предстоящих состязаниях в Вене и Париже.

— Удалось ли вам посмотреть в Москве что-то, чего не видели в прошлом году?