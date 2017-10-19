Кремлевский переворот Медведева
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал в Москве, переиграв первого «сеяного» Пабло Карреньо Бусту.
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал в Москве, переиграв первого «сеяного» Пабло Карреньо Бусту.
Мария НИКУЛАШКИНА
из Олимпийского
ДАЛЬШЕ — БЕЗ ПЕРВОЙ РАКЕТКИ
Третья ракетка России Даниил Медведев в родном городе, в который, правда, теперь приезжает совсем нечасто, сумел переломить неприятную для себя тенденцию. С турнира в Вашингтоне в самом начале августа 21-летний теннисист проиграл восемь поединков подряд. А в Москве сумел вновь обрести себя.
В среду в сумасшедшем по накалу и красивом по игре поединке он на
Во втором круге Медведев выбил из борьбы первую ракетку, действующего чемпиона и главную звезду мужского «ВТБ Кубка Кремля» — Пабло Карреньо Бусту. Сезон-2017 для испанца — прорывной. Он сыграл в четвертьфинале Roland Garros, на Открытом чемпионате США пошел еще дальше — до полуфинала. Сейчас он — 11-й в рейтинге ATP и 9-й в чемпионской гонке. Карреньо Буста имеет хорошие шансы отобраться на итоговый чемпионат года в Лондоне и набранные в Москве очки здорово бы ему в этом помогли, но в четверг сильнее оказался его соперник.
По ходу поединка — первого для него на московском турнире в этом году — испанец очень много ошибался. Медведев, в свою очередь, действовал очень здорово. Отлично подавал и принимал (3 раза на вылет!) и сделал четыре брейка. Свою подачу при этом он проиграл лишь одну — в начале второй партии. В ключевые моменты россиянин порой допускал досадные ошибки, но из борьбы не выключился и праздновал победу со счетом 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.
В пятницу россиянина ждет встреча с боснийцем Мирзой Башичем. В прошлом году теннисисты встречались между собой в квалификации «Кубка Кремля», и Медведев одержал убедительную победу. На подготовку к четвертьфиналу у него будет не так много времени. После одиночки Даниил вместе с Михаилом Елгиным проиграли в парную встречу, которую сам теннисист назвал «грустной».
— Что значит для вас победа над этим соперником?
— Всегда приятно побеждать тех, кто высоко стоит в рейтинге. Сегодня у меня получалось все, несмотря на то, что я был очень уставший, очень сильно болела спина. Я, если честно, даже не представлял, как буду играть. Но по ходу матча разбегался. Все получалось. У него немножко не шла игра, но потом он собрался, вернулся, и тут уже стало очень тяжело. Но я смог дожать и остался очень доволен своим теннисом.
— Хватит ли вам времени, чтобы восстановиться перед завтрашним матчем?
— Я очень на это надеюсь, но обещать не буду (улыбается). Думаю, все должно быть хорошо.
— Ваш следующий соперник — Мирза Башич. То, что вы легко побеждали его в квалификации «Кубка Кремля» год назад, сыграет
— Вообще никакой. Тогда он вышел против меня после
— За счет чего вам удалось прервать неудачную серию, тянувшуюся с лета?
— Я поменял ракетку. Кажется, это связано с этим. Мне прислали другие ракетки, и все стало получаться. Я действительно не очень хорошо себя чувствовал на корте. Долго думал, что это
— Вы теперь седьмой в гонке за Милан. Следите ли вы раскладами?
— Пристально не следил до
— Как вы рассматриваете этот турнир — как к бонус в конце сезона или как серьезное соревнование?
— Именно как бонус. При том, конечно, что я поеду туда, чтобы выиграть. Конечно, все сумасшедше устали в конце сезона, а турнир идет сразу после «Мастерса» в Париже, который, я думаю, никто пропускать не намерен… Но сыграть такой турнир с такими призовыми со своими сверстниками, с которыми соперничал с юниорского возраста по таким немножко шуточным правилам интересно. Думаю, все немного расслабятся и будут отдыхать.
— Как относитесь к решению Александра Зверева сыграть оба итоговых турнира — и молодежный, и взрослый в Лондоне?
— Как я могу к нему относиться? Я расстроился (смеется). Без него я был седьмым. Если бы я был на его месте, не знаю, как бы поступил. Он же в Шанхае заявил, что намерен выступить на обоих. Посмотрим, что будет, когда начнется борьба в Милане.
Пабло КАРРЕНО БУСТА: «СЕЙЧАС Я НЕ ПОКАЗЫВАЮ ЛУЧШЕЙ ИГРЫ»
— Конечно, я не очень доволен, что проиграл первый матч. Я люблю этот турнир, мне нравится здешний корт. В прошлом году я чувствовал себя в Москве очень комфортно. Но сейчас не смог показать свою лучшую игру. Но что поделать — сегодня я не смог показать свою лучшую игру, — сказал Карреньо Буста.
— Как вы думаете, сказалось ли то, что ваш соперник проводил здесь уже второй матч, а вы первый?
— Первый матч на турнире всегда сложнейший. Нужно время, чтобы прибиться. Но то, что я пропускал первый круг, вовсе не плохо. Все хотят получить bye и сыграть на один матч меньше.
— Как оцените игру Даниила?
— Он показал очень агрессивный теннис, хорошо подавал. Вчера он тоже исполнил много эйсов. Он старается входить в корт и добывать очки за счет собственных активных действий. Думаю, если он будет играть так же, как сегодня, у него все будет хорошо. Возможно, на другом покрытии ему было бы сложнее, но хард в зале определенно ему подходит.
— Можете ли вы сказать, что против вас Медведев показал игру уровня первой десятки?
— Могу сказать только, что он очень хорошо играл. Достойна ли это игра Top-10 или нет, не мне судить. Могу сказать только о себе: я не показал своей лучшей игры. После US Open у меня было повреждение, и последние турниры складываются не лучшим образом. Но сейчас конец сезона, и мы боремся за важные вещи.
— Что вы можете сказать о молодых российских теннисистах — Медведеве, Карене Хачанове, Андрее Рублеве?
— Вам повезло, что у вас есть три таких хороших молодых игрока. Вам нужно наслаждаться моментом. Но и иметь в виду, что они молодые, и в следующем году они могут не показать таких результатов, как в этом. Я хорошо знаю Хачанова и Рублева, потому что они тренируются в Барселоне, там же, где и я. Мы, можно сказать, хорошие друзья.
— Как вы оцениваете свои шансы попасть на итоговый чемпионат года в Лондоне?
— У меня есть шансы, но надо улучшать свой теннис. У меня есть еще два турнира, чтобы побороться за очки. Мои соперники в гонке сейчас играют очень хорошо, и в предстоящие недели нам предстоит настоящая битва. Но мне, повторюсь, стоит концентрироваться на своем теннисе, который я должен показать на предстоящих состязаниях в Вене и Париже.
— Удалось ли вам посмотреть в Москве
— Да, у меня была экскурсия в Кремль. Там здорово, мне понравилось.