Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Кабаль и Молчанов вышли в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Колумбиец
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Колумбиец
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 57 минут.
В полуфинале турнира Кабаль и Молчанов встретятся с австрийцем Филиппом Освальдом и представителем Белоруссии Максимом Мирным.
«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.