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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов гарантировал себе участие в NextGenFinals

Россиянин Карен Хачанов стал третьим теннисистом, отобравшимся на итоговый чемпионат среди игроков не старше 21 года — NextGenFinals, который пройдет в Милане с 7 по 11 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Ранее участие в этих состязаниях гарантировали себе немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев.

Напомним, что в сезоне-2017 Хачанов дошел до четвертого круга Roland Garros, сыграл в полуфинале в Халле и в четвертьфиналах четырех других турниров ATP. В данный момент он занимает 44-е место в рейтинге ATP и пропускает «ВТБ Кубок Кремля» из-за травмы плеча.

Турнир в Милане пройдет по экспериментальным правилам — пять сетов, каждый до четырех геймов, тай-брейк при счете 3:3. При «ровно» будет разыгрываться решающее очко без счета «больше"/"меньше», а в случае касания мячом сетки переподачи не будет. При этом зрителям позволят свободно перемещаться по залу вдоль боковых линий.

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