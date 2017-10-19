Хачанов гарантировал себе участие в NextGenFinals

Источник: РИА "Новости"

Ранее участие в этих состязаниях гарантировали себе немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев.

Напомним, что в сезоне-2017 Хачанов дошел до четвертого круга Roland Garros, сыграл в полуфинале в Халле и в четвертьфиналах четырех других турниров ATP. В данный момент он занимает 44-е место в рейтинге ATP и пропускает «ВТБ Кубок Кремля» из-за травмы плеча.