Дарья Касаткина: Чувствую, что только набираю форму

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА из «Олимпийского»

— Начала очень хорошо и на протяжении всего первого сета удерживала высокий уровень игры. Но при 5:1, когда проиграла свою подачу, меня чуть подзажало, и счет стал уже 5:4. Хорошо, что соперница дала двойную — немножко отпустило. А в целом матч был напряженным. Все-таки это уже четвертьфинал, каждый хочет победить, — сказала Касаткина.

— В какой-то момент вы пригласили тренера на корт. Это помогло?

— Да, мне было нужно, чтобы он меня успокоил и помог разобраться. Когда ментально тяжело, нужно, чтобы близкий человек вышел, что-то подсказал, как-то подбодрил.

ТРАВМА СДЕЛАЛА МЕНЯ СИЛЬНЕЕ

— Под конец сезона вы расстались со своим тренером Владимиром Платеником. По чьей инициативе это произошло?

— По обоюдному согласию. В Пекине мы сели, скажем так, за стол переговоров. И пришли к решению, что уже нет того прогресса, который был раньше. Дело даже не в рейтинге, а в игре. Решили попробовать что-то новое.

— Как можете описать своего нового наставника — бельгийца Филиппа Деаза?

— Он мотиватор. И очень позитивный. Он мне нравится как человек, с ним комфортно.

— Какой он в сравнении с Платеником?

— Они два абсолютно разных человека.

— Вы второй сезон, можно сказать, остаетесь при своем — располагается в третьем десятке мирового рейтинга. Сами понимаете, чего вам не хватает, чтобы совершить рывок?

— Ох, иногда думаешь, что все знаешь, а на деле это мнение неверное. Поэтому я и обратилась к человеку со свежим взглядом со стороны, который сможет мне что-то подсказать, дать какие-то новые мысли, новые упражнения, что-то новое. Все-таки за три года с прежним наставником все приелось.

— Можете сказать, что вы сейчас на подъеме и набираете форму к концу сезона?

— Кстати, я думала об этом в Китае. Что осталось всего пара турниров, а чувствую, что только набираю форму. Сижу и думаю: «Молодец! Нельзя было пораньше это сделать?». Но лучше так, чем вообще не набирать форму, весь сезон играть плохо.

— Как на ваш сезон повлияла майская травма и полностью ли вы от нее оправились?

— Тьфу-тьфу-тьфу, оправилась полностью. Играю без тэйпа и вообще о ней не думаю. Слава богу, все хорошо. Тяжело сказать. Может быть, я бы показала результаты лучше, если бы не получила эту травму. Но в итоге она точно сделала меня сильнее и привела к каким-то решениям, которые повлияли на мою карьеру. Надеюсь, в лучшую сторону. Конечно, я очень расстроилась, что получила ту травму, но, скажем так, ни в коем случае об этом не жалею. Мы должны ценить то, что преподносит нам судьба.

НЕ ОБЩАЮСЬ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫМ МОГУ ПОЖЕЛАТЬ ЗЛА

— Какие у вас ожидания от полуфинала? (Касаткина сыграет против Ирины-Камелии Бегу из Румынии. — Прим. «СЭ»).

— Ожиданий нет. Вообще никаких. У меня не было никаких ожиданий от этого турнира. Кстати, после травмы я вообще ничего не ждала от концовки сезона. Была готова, грубо говоря, к тому, что буду везде проигрывать в первом круге. Так что я просто наслаждаюсь тем, что побеждаю и уже вышла в полуфинал на одном из своих самых любимых турниров, дома. Просто выйду на корт и постараюсь показать, все, что могу.

— Вы в последнее время решили открыться для болельщиков, организовали в своем Инстаграме «Пятницу с Дашей», где рассказываете факты о себе.

— Да, решили попробовать. Первая идея была с музыкой, потом с едой, потом с фильмами. Пока, на самом деле, получается тяп-ляп. Без особой подготовки.

— При этом очень многие девушки жалуются, что в социальных сетях получают множество негативных комментариев после поражений. Вы с этим сталкивались?

— Конечно, у нас все с этим сталкиваются. Не только девушки, парни тоже. Жалко этих неадекватных людей, которые ставят какие-то деньги, проигрывают, а нам за это что-то предъявляют. Это просто клиника. Ничего с этим не поделаешь. Остается только смириться.

— Самый нелепый комментарий, который вы прочитали о себе?

— Материться ведь нельзя! Там все очень плохо. Я лучше промолчу. Если это публиковать, придется все замазать — останутся одни союзы.

— Вы, как известно, решили прочитать книгу Марии Шараповой. На каком языке, кстати?

— На русском.

— Она в одной главе утверждает, что дружба в женском теннисе невозможна. Можете ей возразить? У вас ведь в туре много приятельниц.

— Почему возразить? Просто у меня на это другая точка зрения. У меня есть друзья, с которыми я близко общаюсь в туре. Каждый для себя сам решает, хочет он с кем-то дружить или нет. Я не могу ходить вся в себе. Я такой человек, что мне нужно общение. Маша другая, и это нормально.

— Она, в частности, рассказывает, что, мол, девушки сидят в раздевалке и мило беседуют о платьях и парнях, а потом одна радуется поражению другой.

— Я стараюсь так не делать (смеется). Стараюсь не общаться с людьми, которым могу пожелать зла. Вот и все.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОТПУСК — В БАРСЕЛОНЕ

— Скоро отпуск. Ваш идеальный вариант?

— Барселона. В идеале бы, конечно, было бы здорово поехать туда, чтобы и в море покупаться, и футбольный сезон уже шел. Еда там всегда прелестная, и люди отличные. Вот совпал бы футбол с морем, было бы вообще замечательно. Но летом матчей нет, а осенью уже не покупаешься. Поэтому еду на игры «Барселоны» в чемпионате Испании — с «Севильей» и «Атлетиком» в Бильбао. В Стране Басков ни разу не была. Интересно посмотреть.

— Вариант отдыха дома на диване не рассматриваете?

— Наверное, все же заеду домой до поездки. Повидаться с родителями, с паспортами разобраться. У нас же постоянно с этим проблемы. Все сложно.

— Самое необычное место, где вам приходилось бывать — по теннисным делам или в отпуске?

— Я точно не знаю, как называется это место. Оно в Испании, в районе Аликанте. У нас там были сборы. Даже не помню, как мы туда попали. Там море и обрыв. Там был только один маленький ресторанчик с морепродуктами и больше ничего. Только пляж заброшенный и горы. Я такой красоты никогда не видела, честно. Все хочу туда вернуться. Новая Зеландия очень понравилась. Там ни одного завода, все зелено. Это поражает.

— А самое жуткое место?