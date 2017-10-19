Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
20.10
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Все события
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Интер» победил «Милан» в дерби
18:18 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту и вышел в полуфинал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Турнир проходит в Москве.

Источник: AP 2017

Медведев обыграл испанца, «посеянного» под первым номером, со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В полуфинале 21-летний россиянин сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.

«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

 Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Луческу: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской сборной
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь