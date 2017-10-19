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Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло
Медведев обыграл испанца, «посеянного» под первым номером, со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.
В полуфинале 21-летний россиянин сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.
«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.