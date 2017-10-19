Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Бердых выбыл до конца сезона из-за травмы
Чешский теннисист Томаш Бердых пропустит остаток сезона
Чешский теннисист Томаш Бердых пропустит остаток сезона
Сообщается, что в связи с повреждением чех пропустит турниры в Вене и Париже. Он планирует вернуться к выступлениям в следующем году.
«Моя медицинская команда посоветовала мне отдохнуть несколько недель, чтобы полностью восстановиться и снова сыграть в начале 2018 года», — отметил Бердых.
32-летний Томаш Бердых на данный момент занимает 18-е место в рейтинге АТР.