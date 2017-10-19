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17:51 (мск), источник: Советский спорт

Бердых выбыл до конца сезона из-за травмы

Чешский теннисист Томаш Бердых пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает L’Equipe.

Источник: AP 2017

Сообщается, что в связи с повреждением чех пропустит турниры в Вене и Париже. Он планирует вернуться к выступлениям в следующем году.

«Моя медицинская команда посоветовала мне отдохнуть несколько недель, чтобы полностью восстановиться и снова сыграть в начале 2018 года», — отметил Бердых.

32-летний Томаш Бердых на данный момент занимает 18-е место в рейтинге АТР.

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