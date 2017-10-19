Айнитдинова вышла в ½ финала «одиночки» ITF в Шри-Ланке
Казахстанская теннисистка Гюзаль Айнитдинова в четверг вышла в полуфинал одиночного разряда турнира серии ITF в
Казахстанская теннисистка Гюзаль Айнитдинова в четверг вышла в полуфинал одиночного разряда турнира серии ITF в
В четвертьфинале казахстанка, сеянная под первым номером, обыграла представительницу Индии Дженнифер Лукхам — 6:1, 6:4. В полуфинале Айнитдиновой будет противостоять представительница Индонезии Алдила Сутжади.
Ранее казахстанка на старте «одиночки» обыграла израильтянку Ярден Алкер — 6:0, 6:1, а в среду была сильнее во втором круге представительницы Канады Изабель Булас — 6:2, 6:1. Помимо этого, Айнитдинова в среду в дуэте с сербской спортсменкой Тамарой Курович вышла в полуфинал парного разряда этого же турнира.
В четвертьфинале
Первый круг парного разряда