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14:51 (мск), источник: Sports.kz

Айнитдинова вышла в ½ финала «одиночки» ITF в Шри-Ланке

Казахстанская теннисистка Гюзаль Айнитдинова в четверг вышла в полуфинал одиночного разряда турнира серии ITF в Шри-Ланке с призовым фондом 15 тысяч долларов.

В четвертьфинале казахстанка, сеянная под первым номером, обыграла представительницу Индии Дженнифер Лукхам — 6:1, 6:4. В полуфинале Айнитдиновой будет противостоять представительница Индонезии Алдила Сутжади.

Ранее казахстанка на старте «одиночки» обыграла израильтянку Ярден Алкер — 6:0, 6:1, а в среду была сильнее во втором круге представительницы Канады Изабель Булас — 6:2, 6:1. Помимо этого, Айнитдинова в среду в дуэте с сербской спортсменкой Тамарой Курович вышла в полуфинал парного разряда этого же турнира.

В четвертьфинале казахстанско-сербская пара, сеянная под первым номером, обыграла дуэт Саи Шамарти (Индия)/Алдила Сутжади (Индонезия) — 6:3, 6:3. В полуфинале дуэт Айнитдинова/Курович встретится с третьей парой турнира, представительницами Индии Рутуей Бхосали и Пранжалой Ядлапалли.

Первый круг парного разряда казахстанско-сербский дуэт прошел без борьбы, благодаря высокому номеру посева. Айнитдинова в настоящее время находится на 648-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации, в рейтинге же одиночного разряда она находится на 456-м месте — и может подняться на следующей неделе выше в обоих разрядах, благодаря продвижению по сеткам турнира в Шри-Ланке.

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