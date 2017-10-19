Айнитдинова вышла в ½ финала «одиночки» ITF в Шри-Ланке

В четвертьфинале казахстанка, сеянная под первым номером, обыграла представительницу Индии Дженнифер Лукхам — 6:1, 6:4. В полуфинале Айнитдиновой будет противостоять представительница Индонезии Алдила Сутжади.



Ранее казахстанка на старте «одиночки» обыграла израильтянку Ярден Алкер — 6:0, 6:1, а в среду была сильнее во втором круге представительницы Канады Изабель Булас — 6:2, 6:1. Помимо этого, Айнитдинова в среду в дуэте с сербской спортсменкой Тамарой Курович вышла в полуфинал парного разряда этого же турнира.



В четвертьфинале казахстанско-сербская пара, сеянная под первым номером, обыграла дуэт Саи Шамарти (Индия)/Алдила Сутжади (Индонезия) — 6:3, 6:3. В полуфинале дуэт Айнитдинова/Курович встретится с третьей парой турнира, представительницами Индии Рутуей Бхосали и Пранжалой Ядлапалли.



Первый круг парного разряда казахстанско-сербский дуэт прошел без борьбы, благодаря высокому номеру посева. Айнитдинова в настоящее время находится на 648-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации, в рейтинге же одиночного разряда она находится на 456-м месте — и может подняться на следующей неделе выше в обоих разрядах, благодаря продвижению по сеткам турнира в Шри-Ланке.