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13:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович, замыкающая первую сотню мирового женского рейтинга, не смогла пробиться в полуфинал Кубка Кремля. В четвертьфинале она уступила 28-й ракетке планеты россиянке Дарье Касаткиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

До сегодняшней встречи на корте московского спорткомплекса «Олимпийский» соперницы трижды играли между собой, и в двух поединках победа была на стороне российской теннисистки. На этот раз Касаткина также была сильнее в двух сетах.

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Первый из них Александра Саснович начала явно ниже своих возможностей, проиграв 4 гейма подряд. Но затем белоруска сумела собраться и сократила разрыв до минимума — 4:5. Однако Касаткина снова заиграла мощнее, победив в сете со счетом 6:4.

Во второй партии Саснович сразу взяла подачу соперницы, после чего Касаткина выиграла 3 гейма кряду. Александра пыталась нащупать свою игру, сделала счет 2:3, но Дарья Касаткина не позволила белоруске догнать себя и в итоге выиграла сет с результатом 6:3.

Поединок продолжался 1 час 23 мин. На нынешнем турнире Александра Саснович в первом круге победила венгерку Тимею Бабош (45-й номер рейтинга WTA) — 1:6, 7:6, 6:4 и французскую теннисистку Кристину Младенович (13), посеянную под первым номером, — 6:2, 2:6, 6:2.

В полуфинале Дарья Касаткина встретится с победительницей четвертьфинала, в котором еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (167) будет соперничать с румынкой Ириной Камелией-Бегу (56).

Сегодня вечером состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия), Юлия Гёргес (Германия) — Леся Цуренко (Украина).

В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня проведут матч за выход в полуфинал против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина) и Антонио Санчича (Хорватия).

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