Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на «ВТБ Кубке Кремля»

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Вихлянцева вышла в четвертьфинал соревнований, победив Веснину, «посеянную» под третьим номером, со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

«Мне удалось собраться и был очень высокий процент первой подачи. Было большое количество эйсов, хотя и двойные ошибки были, — сказала Вихлянцева. — Я рада тому, как сыграла сегодня и, надеюсь, что удастся сыграть также завтра. Мне важно, чтобы проходила первая подача, тогда появляется уверенность и я побеждаю».

«У меня атакующий стиль игры, если он получается, то не нужно уходить в оборону. Я его буду наигрывать, тренировать, когда появится уверенность, то будут победы. Я ожидала, что матч с Весниной будет сложным, ведь она является опытным игроком и олимпийской чемпионкой, мне помогло то, что во втором сете я приноровилась к ее подаче, а когда сделала брейк, то поняла, что надо просто продолжать играть в свою игру, продолжать стабильно подавать», — добавила теннисистка.

В четвертьфинале она сыграет с француженкой Ализе Корне. В своем матче второго круга Корне оказалась сильнее Магдалены Рыбариковой из Словакии, которая ранее выбила из турнира россиянку Марию Шарапову.