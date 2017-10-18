«Олимпийский» без Шараповой. Итоги очередного дня «ВТБ Кубка Кремля»
Вслед за Марией Шараповой турнир покинули многие зрители — хочется верить, временно. И, что куда печальнее — много российских игроков.
Вслед за Марией Шараповой турнир покинули многие зрители — хочется верить, временно. И, что куда печальнее — много российских игроков.
ОПУСТЕВШИЙ «ОЛИМПИЙСКИЙ»
Москва вспомнила, что любит теннис. Москва резко забыла?
Вторник превратился в
На «ВТБ Кубка Кремля» не удивляют аншлаги. В субботу, там, в воскресенье… Когда проводятся финалы — часто, с участием наших игроков. Но чтобы во вторник? На матче первого круга? В разгар рабочего дня? Вот честно — такого не помнится. Даже в те годы, когда Шарапова тоже приезжала на турнир. Мы
Потом все изменилось. Шарапова проиграла Рыбариковой. Дала
И на следующий день турнир вернулся к прежнему режиму. «Бродвей» — полупустой. На трибунах на утренней сессии — от силы сотня человек (правда, россияне в это время не играли, потом зрителей собралось гораздо больше). В
И это — нормально. Так бывает везде. Ни на одном турнире — даже на «Больших шлемах» — не наблюдается ажиотажа, пока играют
ПОВАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ РОССИЯН
Так что хочется вернить — Москва не разлюбила теннис. И не одной Шараповой живет «ВТБ Кубок Кремля». Хотя точнее узнаем об этом попозже — на тех же выходных. Если, конечно, до финалов доберутся россияне.
Что, кстати, не факт.
Поскольку с Марией «Олимпийский» на время покинули не только тысячи болельщиков, но и большинство наших игроков. За первые два дня победы одержали лишь двое российских теннисистов! При этом минимум один такой успех был неизбежен — Дарья Касаткина встречалась с Анастасией Павлюченковой. В итоге дальше прошла Дарья. Плюс — Наталья Вихлянцева, остановившая Кайю Канепи (эстонка прошла квалификацию, но слишком много сил потратила на матч с Алисой Клейбановой, и в первом круге выглядела вяло).
Все остальные — мимо! Даже Андрей Рублев! Казалось бы — его соперник по стартовому раунду подвернул ногу и дважды звал на корт врача. Бери же его тепленьким! Только характер Филиппа Крайиновича сыграл с Андреем злую шутку — и серб дотерпел до конца. Победил. Рублев же — выбыл. Как и Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Евгений Донской, Елена Рыбакина, Екатерина Макарова, Олеся Первушина, Полина Монова, Роман Сафиуллин… И заодно — Андрей Кузнецов. Правда,
В итоге борьбе за титул на «ВТБ Кубке Кремля» из наших теннисистов продолжают только Касаткина с Вихлянцевой (уже — в четвертьфинале) и Медведев (в четверг сыграет второй круг). На них теперь — вся надежда.
Сможет
Сможет