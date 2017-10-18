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23:35 (мск), источник: Советский спорт

«Олимпийский» без Шараповой. Итоги очередного дня «ВТБ Кубка Кремля»

Вслед за Марией Шараповой турнир покинули многие зрители — хочется верить, временно. И, что куда печальнее — много российских игроков.

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17
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ОПУСТЕВШИЙ «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Москва вспомнила, что любит теннис. Москва резко забыла?

Вторник превратился в какое-то безумие. И речь не только о победе «Спартака». «Олимпийский» ломился от болельщиков. «Бродвей» (такая зона между кортами, со стендами партнеров турнира, ресторанами и киосками с мороженым — место, где обычно бродят зрители, если не сидят на трибунах) напоминал Красную площадь во время новогоднего салюта — не протолкнуться! Трибуны — битком. У касс — очереди. Парковки у арены заняты до последнего островка асфальта, куда мопед поместится с трудом. В пресс-центре — толпа журналистов. В конференц-зале на несколько десятков мест — наверное, больше сотни человек. Еще бы — Шарапова приехала! Как же такое пропустить?

На «ВТБ Кубка Кремля» не удивляют аншлаги. В субботу, там, в воскресенье… Когда проводятся финалы — часто, с участием наших игроков. Но чтобы во вторник? На матче первого круга? В разгар рабочего дня? Вот честно — такого не помнится. Даже в те годы, когда Шарапова тоже приезжала на турнир. Мы все-таки за 10 лет жуть как соскучились по Маше!

Потом все изменилось. Шарапова проиграла Рыбариковой. Дала пресс-конференцию, ответив на десяток вопросов перед толпой журналистов, большинство из которых пришли сюда отнюдь не поработать, а с простым болельщицким желанием — увидеть приму живьем, попытать счастья взять автограф, может — даже совместное селфи сделать… Наивные — с Марией такое не прокатит. И несколько шкафов-охранников, отжав толпу от обожаемой звезды, надежно перекрыли доступ к теннисистке, когда она покинула конференц-зал. Потом — короткая автограф-сессия (на 10 минут — не больше), и Шарапова простилась с «Олимпийским». Может — на год. Может — на дольше.

И на следующий день турнир вернулся к прежнему режиму. «Бродвей» — полупустой. На трибунах на утренней сессии — от силы сотня человек (правда, россияне в это время не играли, потом зрителей собралось гораздо больше). В пресс-центре неожиданно нашлось полно свободных мест. Конференц-зал вновь стал настолько тихим, что даже микрофоны, по сути, были не нужны.

И это — нормально. Так бывает везде. Ни на одном турнире — даже на «Больших шлемах» — не наблюдается ажиотажа, пока играют первый-второй круг. На звезд приходят — да. На тех, что уровня Шараповой — Серену Уильямс, Федерера, Надаля. На остальных — постольку-поскольку. И никого это не удивляет.

ПОВАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ РОССИЯН

Так что хочется вернить — Москва не разлюбила теннис. И не одной Шараповой живет «ВТБ Кубок Кремля». Хотя точнее узнаем об этом попозже — на тех же выходных. Если, конечно, до финалов доберутся россияне.

Что, кстати, не факт.

Поскольку с Марией «Олимпийский» на время покинули не только тысячи болельщиков, но и большинство наших игроков. За первые два дня победы одержали лишь двое российских теннисистов! При этом минимум один такой успех был неизбежен — Дарья Касаткина встречалась с Анастасией Павлюченковой. В итоге дальше прошла Дарья. Плюс — Наталья Вихлянцева, остановившая Кайю Канепи (эстонка прошла квалификацию, но слишком много сил потратила на матч с Алисой Клейбановой, и в первом круге выглядела вяло).

Все остальные — мимо! Даже Андрей Рублев! Казалось бы — его соперник по стартовому раунду подвернул ногу и дважды звал на корт врача. Бери же его тепленьким! Только характер Филиппа Крайиновича сыграл с Андреем злую шутку — и серб дотерпел до конца. Победил. Рублев же — выбыл. Как и Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Евгений Донской, Елена Рыбакина, Екатерина Макарова, Олеся Первушина, Полина Монова, Роман Сафиуллин… И заодно — Андрей Кузнецов. Правда, он-то проиграл другому россиянину — Даниилу Медведеву. В упорной борьбе, на тай-брейке третьего сета. Ведя перед этим в последней партии 3:0, а в ключевой момент отыграв два матчбола. Плюс под занавес среды Вихлянцева — уже во втором раунде — остановила Елену Веснину. В четвертьфинал женского турнира по факту не прошла ни одна из топ-4 сеяных — синхронно оступились (помимо чемпионки Рио) и Кристина Младенович, и Коко Вандевеге, и Анастасия Севастова. И, кстати, Рыбарикова — но ее подвело здоровье.

В итоге борьбе за титул на «ВТБ Кубке Кремля» из наших теннисистов продолжают только Касаткина с Вихлянцевой (уже — в четвертьфинале) и Медведев (в четверг сыграет второй круг). На них теперь — вся надежда.

Сможет кто-то дойти до финала?

Сможет кто-то тоже собрать аншлаг?

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