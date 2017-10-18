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23:25 (мск), источник: ТАСС

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля»

ТАСС, 18 октября. Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла соотечественницу Елену Веснину в матче второго круга теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» и вышла в четвертьфинал соревнований.

Источник: ИТАР-ТАСС

Вихлянцева побелила Веснину, «посеянную» под третьим номером, со счетом 7:6 (7:3), 6:4. В четвертьфинале она сыграет с француженкой Ализе Корне. В своем матче второго круга она оказалась сильнее Магдалены Рыбариковой из Словакии, которая ранее выбила из турнира россиянку Марию Шарапову.

20-летняя Вихлянцева в третий раз принимает участие в Кубке Кремля. Лучшим ее результатом на московском турнире является выход во второй круг в 2015 году.

«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

 Россиянка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"
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