Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Источник: ИТАР-ТАСС

Вихлянцева побелила Веснину, «посеянную» под третьим номером, со счетом 7:6 (7:3), 6:4. В четвертьфинале она сыграет с француженкой Ализе Корне. В своем матче второго круга она оказалась сильнее Магдалены Рыбариковой из Словакии, которая ранее выбила из турнира россиянку Марию Шарапову.

20-летняя Вихлянцева в третий раз принимает участие в Кубке Кремля. Лучшим ее результатом на московском турнире является выход во второй круг в 2015 году.