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20:42 (мск), источник: Советский спорт

Дарья Касаткина: Не представляю, как Шарапова здесь выжила

Дарья Касаткина — о выходе в четвертьфинал, сравнении турниров в Москве и Санкт-Петербурге, а также об особенностях встреч с болельщиками.

«МНЕ ЗАЖАЛИ ДВА ЭЙСА»

— Показалось, что матч против Катерины Синяковой сложился для вас куда легче, чем в первом круге с Анастасией Павлюченковой. Это так? — первый вопрос россиянке на пресс-конференции.
— Вовсе нет. Счет, может, и легкий, но борьба была упорная. Особенно в конце второго сета, когда я допустила много ошибок, не реализовала несколько брейк-пойнтов и могла позволить сопернице повернуть ход игры в свою пользу. Так что рада, что все-таки вовремя добавила и добилась победы.

— Вы играли на первом корте, где нет системы «hawk eye». Это сильно чувствовалось?
— Порядком выбивало из колеи. Два эйса мне точно «зажали», причем на важных очках, — вздыхает Дарья. — Было бы здорово, если бы на всех турнирах «соколиный глаз» был хотя бы на двух главных кортах, а не только на центральном. Человеческий фактор никто не отменял, судьи порой допускают ошибки, особенно при таком хитром освещении в зале, как здесь.

— Чем еще первый корт отличается от центрального?
— Только трибунами — там их всего две. Ну и покрытием тоже немного, хотя несильно. Главное отличие — конечно, отсутствие «hawk eye».

— В четверг вам играть четвертьфинал против Александры Соснович уже первым запуском. Сами попросили поставить матч так рано?
— Нет, я никого не просила. Вышла с арены после победы над Синяковой — и меня просто поставили перед фактом. На самом деле, время начала неважно. Единственное, что меня волновало — чтобы матч был на центральном корте. Так что я довольна.

— Показалось, что «Олимпийский» резко опустел по сравнению со вчерашним днем, когда играла Шарапова. Игроки на это внимание обращают?
— Кстати, хоть мы играли и на первом, народу на трибунах было прилично. И это приятно, когда на тебя приходят и за тебя болеют. Никому не нравится выходить на центральный корт, где сидит пять человек, при этом — абсолютная тишина и никакой атмосферы… Надеюсь, завтра зрителей тоже будет достаточно.

«МНЕ РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ»

— Что скажете о самой Соснович?
— Я отлично знаю Сашу, мы хорошо друг с другом общаемся. Последний раз встречались друг с другом в Цинциннати, где я победила, но это была «улица» (открытые корты, — Прим. ред), а значит — совсем другая история. Соснович куда больше любит играть в зале. Именно здесь у нее лучшие результаты. Так что придется хорошо подготовиться к матчу.

— В случае успеха в Москве у вас будет возможность поехать на турнир чемпионок в Чжухай…
— Вообще не думаю об этом. И не думала. И не буду думать. Попаду — поеду. Нет — и ладно.

— Все-таки, как оцените свои шансы в «Олимпийском»? Многие сеяные теннисистки уже повылетали в первом-втором круге. Для них не так важен этот турнир?
— Точно никто вслух не скажет: «Здесь так ужасно, что хочу побыстрее проиграть и уехать!» — смеется Касаткина. — Да и не думаю, что это так. У всех разные причины, но одно общее у всех — сезон заканчивается, и сил осталось мало. Та же Коко Вандевеге, проигравшая сегодня Лесе Цуренко — она ведь сама из Америки, оттуда полетела в Азию, теперь добралась до Москвы… Столько перелетов из конца в конец света, да еще в октябре, перенести тяжело. Нам, русским, проще. Мы играем дома. Кому как, а мне родные стены помогают.

— Покрытие кортов как-то сказывается на результатах матчей?
— Возможно. Оно здесь очень специфичное. Такое стелют еще только в Питере и в Линце. Может, в Люксембурге тоже. И все. Конечно, нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Неудивительно, что девушки, пропустившие первый круг из-за высокого посева, оказались в менее выгодной ситуации — их соперницы уже успели разыграться в «Олимпийском», а они — нет.

— Раз заговорили про Питер, расскажите — где вам больше нравится? Здесь или там?
— У каждого турнира свои плюсы и минусы. Питер подкупает организацией. В прошлом сезоне мы там играли первый раз, а все было организовано так, словно турнир проводится уже многие годы. Все четко, отлажено, очень удобно! Плюс сам город с его непередаваемой атмосферой… В Питере нравится всем — и россиянам, и иностранцам. А «Кубок Кремля» — это домашний турнир, ведь почти все наши девушки живут в Москве. Здесь другая обстановка, очень добрая и уютная. Плюс гостиница близко — редко где от отеля до арены можно дойти пешком, что на самом деле очень удобно.

— Еще в «Олимпийском» есть так называемый «бродвей» — общая зона для игроков и болельщиков. В Питере же игроки постоянно находятся в закрытой зоне и почти не пересекаются со зрителями.
— И это огромный плюс питерского турнира! Потому что болельщики бывают разные. Иной раз такие попадаются — страшно становится! Вам смешно, нам — не очень. Мы ведь не знаем этих людей, что у них на уме, что они могут выкинуть. Многие подходят, начинают нас трогать, мешают пройти до ресторана или раздевалки. Приходится передвигаться с охраной, и все равно бывает непросто. А уж что Шарапова вчера испытала, могу только представить! Вообще не знаю, как она здесь выжила…

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