Конта объявила, что рассталась с тренером и пропустит WTA Elite Trophy в Чжухае

Источник: AP 2017

Ранее Конта не пробилась на итоговый турнир WTA.

«После тщательного обдумывания и обсуждения мы с Вимом решили закончить наши рабочие отношения. Все закончилось очень дружно, и я желаю ему всего наилучшего. Мы многого достигли вместе, и я хочу поблагодарить его за терпение, тяжелую работу и опыт», — цитирует Конту The Telegraph.

При этом британка отметила, что нового тренера пока не нашла.

Также Конта сообщила, что не сможет поехать в Сингапур в качестве запасной и вынуждена пропустить и турнир WTA Elite Trophy в Чжухае.