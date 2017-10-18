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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

Конта объявила, что рассталась с тренером и пропустит WTA Elite Trophy в Чжухае

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Британка Йоханна Конта объявила, что рассталась с тренером Вимом Фиссеттом, а также что из-за травмы ноги не сможет принять участие в турнире WTA Elite Trophy в Чжухае.

Источник: AP 2017

Ранее Конта не пробилась на итоговый турнир WTA.

«После тщательного обдумывания и обсуждения мы с Вимом решили закончить наши рабочие отношения. Все закончилось очень дружно, и я желаю ему всего наилучшего. Мы многого достигли вместе, и я хочу поблагодарить его за терпение, тяжелую работу и опыт», — цитирует Конту The Telegraph.

При этом британка отметила, что нового тренера пока не нашла.

Также Конта сообщила, что не сможет поехать в Сингапур в качестве запасной и вынуждена пропустить и турнир WTA Elite Trophy в Чжухае.

В настоящее время Конта занимает десятое место в рейтинге WTA и девятое в Чемпионской гонке.

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