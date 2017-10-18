Белоруска Вера Лапко стала четвертьфиналисткой теннисного Кубка Кремля

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В сегодняшнем поединке второго раунда Вера Лапко выиграла первый сет у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой 6:3, вела во второй партии со счетом 3:1, после чего соперница не смогла продолжить игру из-за травмы.

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Соперницей белоруски в четвертьфинале будет румынка Ирина Камелия-Бегу. Сегодня Вера Лапко еще раз выйдет на корт московского спорткомплекса «Олимпийский» — вместе с российской теннисисткой Анастасией Потаповой она сыграет в четвертьфинале парного разряда против венгерско-чешского дуэта Тимея Бабош / Андреа Главачкова.