Белоруска Вера Лапко стала четвертьфиналисткой теннисного Кубка Кремля
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вслед за Александрой Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вслед за Александрой Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке второго раунда Вера Лапко выиграла первый сет у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой 6:3, вела во второй партии со счетом 3:1, после чего соперница не смогла продолжить игру
Соперницей белоруски в четвертьфинале будет румынка Ирина
Что касается Александры Саснович, то ей в поединке за выход в полуфинал предстоит встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной. Если белоруски победят в матчах ¼ финала, то затем они встретятся между собой.