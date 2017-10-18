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17:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко стала четвертьфиналисткой теннисного Кубка Кремля

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вслед за Александрой Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке второго раунда Вера Лапко выиграла первый сет у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой 6:3, вела во второй партии со счетом 3:1, после чего соперница не смогла продолжить игру из-за травмы.

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Соперницей белоруски в четвертьфинале будет румынка Ирина Камелия-Бегу. Сегодня Вера Лапко еще раз выйдет на корт московского спорткомплекса «Олимпийский» — вместе с российской теннисисткой Анастасией Потаповой она сыграет в четвертьфинале парного разряда против венгерско-чешского дуэта Тимея Бабош / Андреа Главачкова.

Что касается Александры Саснович, то ей в поединке за выход в полуфинал предстоит встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной. Если белоруски победят в матчах ¼ финала, то затем они встретятся между собой.

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