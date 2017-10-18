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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
В матче второго круга российская теннисистка со счетом 6:2, 6:3 переиграла чешку Катерину Синякову. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с белоруской Александрой Соснович, которая оказалась сильнее первой ракетки турнира Кристины Младенович из Франции — 6:2, 2:6, 6:2.