Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в 2-й раунд парного разряда Кубка Кремля

Сегодня в матче первого раунда парного разряда Мирный и Освальд, посеянные под первым номером, уверенно переиграли сербский дуэт Душан Лайович / Филип Крайинович — 6:1, 6:2. Максим Мирный дебютировал в розыгрыше Кубка Кремля еще в 1996 году и четырежды становился победителем в парном разряде с разными партнерам: австралийцем Сандоном Столе (2001), легендарным швейцарцем Роджером Федерером (2002), индийцем Махешем Бхупати (2003) и россиянином Михаилом Южным (2005).

Ранее еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо также вышли во второй раунд состязаний мужских пар.

Во втором раунде женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA) сегодня встретится с французской теннисисткой Кристиной Младенович (13).

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (167) сегодня проведет два матча. Сначала во втором круге одиночного турнира она будет соперничать с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (22), а затем с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет в четвертьфинале парного разряда с венгерско-чешским тандемом Тимея Бабош / Андреа Главачкова.