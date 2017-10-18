Шарапова посетит Пуэрто-Рико с целью помочь пострадавшим от урагана
ТАСС, 18 октября. Российская и пуэрториканская теннисистки Мария Шарапова и Моника Пуиг на следующей неделе посетят
ТАСС, 18 октября. Российская и пуэрториканская теннисистки Мария Шарапова и Моника Пуиг на следующей неделе посетят
«В понедельник я с Шарапавой прибуду в
«Мы привезем различные предметы снабжения и будем распределять их среди тех, кто в этом нуждается. Отправимся в города, которые пострадали больше остальных. Мы хотим увидеть людей, выслушать их, дать им надежду. Это все, что мы можем сделать сейчас», — добавила Пуиг.
Ранее Шарапова заявила, что до конца года деньги, заработанные с продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, будут поступать в благотворительный фонд помощи населению
Ураган «Мария» обрушился на