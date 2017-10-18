Шарапова посетит Пуэрто-Рико с целью помочь пострадавшим от урагана

«В понедельник я с Шарапавой прибуду в Пуэрто-Рико, будем как-то помогать в сложившейся ситуации. Мне очень нравится, что она помогает пуэрториканцам, вносит свой вклад в фонд помощи. В прошлый раз в Пуэрто-Рико ее тепло приветствовали, я знаю, что и в этот раз ее примут с распростертыми объятьями. А мы с Марией, в свою очередь, попытаемся сделать все возможное, чтобы помочь пуэрториканцам», — заявила Пуиг.

«Мы привезем различные предметы снабжения и будем распределять их среди тех, кто в этом нуждается. Отправимся в города, которые пострадали больше остальных. Мы хотим увидеть людей, выслушать их, дать им надежду. Это все, что мы можем сделать сейчас», — добавила Пуиг.

Ранее Шарапова заявила, что до конца года деньги, заработанные с продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, будут поступать в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико, пострадавшему от ураганов «Ирма» и «Мария». Фонд помощи Пуэрто-Рико учредила Пуиг.