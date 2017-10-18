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12:54 (мск), источник: Газета.Ру

Надаль снялся с турнира в Базеле из-за проблем с коленом

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль снялся с соревнований в швейцарском Базеле по рекомендации врачей, сообщается в официальном пресс-релизе ATP тура.

Источник: РИА "Новости"

«В Барселоне Надаль проконсультировался с докторами из своей команды и, к сожалению, был вынужден сняться с Базеля. Согласно заключению врачей, у него возникли проблемы из-за перегрузки коленей. Эти проблемы уже беспокоили его в Шанхае, поэтому он принял решение поберечь здоровье. Соответственно, первым сеяным в Базеле теперь станет другой игрок, доминирующий в сезоне — 2017 — Роджер Федерер», — гласит объявление на официальном сайте турнира.

За последние две недели Надаль победил на турнире категории ATP 500 в Пекине и дошел до финала «Мастерс 1000» в Шанхае.

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