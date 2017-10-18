Надаль снялся с турнира в Базеле из-за проблем с коленом

«В Барселоне Надаль проконсультировался с докторами из своей команды и, к сожалению, был вынужден сняться с Базеля. Согласно заключению врачей, у него возникли проблемы из-за перегрузки коленей. Эти проблемы уже беспокоили его в Шанхае, поэтому он принял решение поберечь здоровье. Соответственно, первым сеяным в Базеле теперь станет другой игрок, доминирующий в сезоне — 2017 — Роджер Федерер», — гласит объявление на официальном сайте турнира.