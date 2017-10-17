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19:49 (мск), источник: Советский спорт

«Не жалею, что приехала в Москву». Мария Шарапова — о выступлении в России

Мария Шарапова ответила на вопросы журналистов.

Источник: Советский спорт

В переполненном конференц-зале «Олимпийского» Мария Шарапова появилась спустя 45 минут после поражения в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». И ответила на вопросы журналистов.

«ХОТЕЛА ЗАВЕРШИТЬ СЕЗОН В РОССИИ»

— Вы прилетели в Москву в пять утра накануне. Сегодня провел первый матч — и уступили Рыбариковой. Нет сожаления, что вообще приехали сюда? Ведь поездка получилась неудачной, — первый вопрос Шараповой.
— Вовсе нет! Какие сожаления? Я очень хотела закончить сезон именно в Москве. Я 10 лет здесь не выступала, потому что обычно в это время готовлюсь к Итоговым чемпионатам WTA. Из-за них я редко приезжала осенью в Россию. Но в этот раз появилась такая возможность, и я ей воспользовалась. Да, для меня это был третий турнир подряд за три недели, и если бы он проводился не в Москве, я бы его пропустила. Но раз прилетела сюда, то старалась бороться. Старалась выиграть этот матч. Жаль, что не получилось.

— Почему?
— Магдалена сыграла здорово — очень сильно и грамотно. Она доставала много мячей. Я же не сделала всего того, к чему была готова и что должна была продемонстрировать на корте. Что именно? Сложно сказать. Все-таки, прошло всего 45 минут после матча — я пока не успела все понять и проанализировать. Но, повторюсь — надо отдать должное моей сопернице. Она действительно показала классный теннис.

— Долгий перелет из Китая, разница во времени, всего одна тренировка перед игрой — как все это повлияло на ваше состояние?
— Слушайте, тяжело было и мне, и сопернице. Как я уже сказала — если бы турнир проводился не в Москве, я бы точно не стала выступать на этой неделе. Особенно после того, как провела в Тяньцзине пять матчей за пять дней! Хотя физически сегодня чувствовала себя нормально — и это стало для меня самой большим сюрпризом. При этом изначально настраивалась на тяжелый поединок. Мы раньше с Рыбариковой уже раньше встречались, причем не раз, и я понимала — в физическом плане придется непросто. Так, в общем, и вышло.

— Можете оценить обстановку в зале и поддержку болельщиков? Насколько она вам помогла?
— Поддержка была замечательная! Приятно, что на наш матч собрался полный стадион. Я знаю, как за меня переживала и как меня поддерживала моя страна в последние два года. Конечно, хотела порадовать болельщиков победами. Стремилась выступить в России как можно успенее. Жаль, в этот раз не вышло. Но у меня еще будет такая возможность в следующие годы.

«О ВТОРОЙ КНИГЕ ПОКА НЕ ДУМАЮ»

— Насколько тяжелым для вас выдался этот сезон? И как оцените его итоги в целом?
— Конечно, у меня был сложный период, связанный с дисквалификацией. Самое главное — я поддерживала хорошую физическую форму. Всегда тяжело возвращаться к рутине из постоянных матчей и тренировок, если долгое время ты ничего не делала. Я постаралась этого избежать. Но все равно вернуться в Тур было непросто. Тренировки — одно, игры — совсем другое. Как и вся обстановка вокруг, когда ты снова приезжаешь в чужой город, где не была уже давно, и должна играть здесь турнир, но при этом тебе уже через несколько дней ужасно хочется домой! А травмы? У меня ведь были травмы, из-за которых я много пропустила. Не смогла выступить на «Уимблдоне» и на «Ролан Гарросе», хотя очень к этому стремилась. Это все ментально тяжело. Но у меня есть опыт, который помогает в таких ситуациях. И, в конце концов, у меня были хорошие дни. Были большие победы — как, например, над Симоной Халеп в первом круге US Open. Это вышел очень эмоциональный и психологически важный момент. Я завоевала свой первый титул за долгое время, выиграв турнир в Тяньцзине. Шаг за шагом я прибавляла. И если не все, то многое у меня получилось.

— В Москве у вас были какие-то другие планы, помимо выступления в «Олимпийском»? Может, встречи с друзьями или родственниками, живущими в России?
— Нет, я сосредоточилась только на теннисе. Пока думаю только о нем. Если честно, я бы еще сыграла несколько турниров — конечно, после небольшого отдыха… Только сезон уже закончился. Что ж, надо восстанавливать силы и начинать готовиться к следующему.

— Как долго вы еще планируете выступать?
— Если будут силы и здоровье, то задержусь в Туре надолго. Вы же видите, как я люблю этот спорт. Я все еще стремлюсь становиться лучше. Стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке. Неважно, хороший или плохой выдался день, я верю, что наступит новый, и я смогу выиграть свой следующий матч. Так что, надеюсь, меня ждет еще немало карьеры.

— А как насчет Серены? Как скоро вы снова сможете встретиться на корте?
— Зачем загадывать? Думаю, у нас обеих впереди много сезонов. Так что такие встречи обязательно случатся. Но где, когда — я об этом не думаю.

— Здесь в зале сейчас у многих в руках ваша книга. Еще не задумываетесь о написании второй?
— Вот уж точно нет! — смеется Шарапова. — Пока просто нет ничего нового, что бы я могла рассказать.

— А что должно случиться в ближайшие 5−10 лет, чтобы вам было интересно этим поделиться?
— Не знаю и не хочу знать. Жизнь — интересная штука, и интересна они именно тем, что в ней всегда есть место неожиданностям. Несмотря на все, чего я достигла, думаю, меня многое ждет впереди. Новые интересные матчи, турниры «Большого шлема»… И насыщенная теннисная жизнь. И интересная жизнь после тенниса.

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