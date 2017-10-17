Магдалена Рыбарикова: Не каждый день обыгрываешь Шарапову на её поле
Словачка Магдалена Рыбарикова, одолев Марию Шарапову, одержала самую знаковую победу за два игровых дня турнира «ВТБ Кубок Кремля». На послематчевой
Словачка Магдалена Рыбарикова, одолев Марию Шарапову, одержала самую знаковую победу за два игровых дня турнира «ВТБ Кубок Кремля». На послематчевой
— Магдалена, в этом году Вы добились впечатляющих результатов. Как вам это удалось?
— Да, нынешний сезон получился потрясающим для меня. И дело не только в сегодняшней победе. В начале года я стояла в рейтинге на четыреста пятидесятой позиции, и думала о том, как бы мне попасть в будущем сезоне на Australian Open. А теперь, в том числе и благодаря полуфиналу Уимблдона, я нахожусь в Топ-30, а скоро, вероятно, и в Топ-20, и окажусь на чемпионате в Мельбурне в числе сеяных.
— Насколько значим для Вас результат сегодняшней встречи?
— Конечно, это не очередная победа. Потому что не каждый день обыгрываешь Марию на её родном корте. При переполненных трибунах. У меня было ощущение, что я играла матч «Кубка Федерации».
— Мария Шарапова сказала, что Вы сыграли тактически грамотно. А что для Вас означает тактически грамотная игра?
— Я действительно действовала грамотно: играла агрессивно, хорошо подавала и не давала сопернице поймать привычный ей ритм. И не дарила «бесплатных» очков.
— Вы ожидали от себя такого результата?
— Честно говоря, нет. Потому что я прилетела вчера вечером и у меня было одно желание: отдохнуть и выспаться. Я сказала себе: Мария — фаворит нашего с ней матча. И решила сыграть расслабленно. Главное, что я хотела, провести хороший матч. И мне это удалось.
— Сравните, пожалуйста, покрытия корта в Линце, где на прошлой неделе Вы дошли до финала, и в Москве.
— В Австрии корт медленнее, а здесь намного быстрее. И мне было трудно приспособиться к московскому покрытию. Хотя я люблю именно такое.
— Чувствуете ли после столь знаковой победы в себе силы стать чемпионкой турнира «ВТБ Кубок Кремля»? И если да, кого считаете главным своим соперником?
— Не хочу загадывать так далеко, потому что очень устала. Я не ожидала, что сегодня одержу победу. Главное оставаться здоровой. Буду играть очко за очком.
— Считаете ли Вы, что с нынешним уровнем вашего тенниса можете претендовать на попадание в Топ-10?
— Для того, чтобы находиться в десятке лучших теннисисток мира, нужно быть здоровой и стабильной. А этого мне порой и не хватает. В следующем сезоне постараюсь играть матч за матчем стабильно. А там посмотрим.