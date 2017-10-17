Магдалена Рыбарикова: Не каждый день обыгрываешь Шарапову на её поле

— Магдалена, в этом году Вы добились впечатляющих результатов. Как вам это удалось?

— Да, нынешний сезон получился потрясающим для меня. И дело не только в сегодняшней победе. В начале года я стояла в рейтинге на четыреста пятидесятой позиции, и думала о том, как бы мне попасть в будущем сезоне на Australian Open. А теперь, в том числе и благодаря полуфиналу Уимблдона, я нахожусь в Топ-30, а скоро, вероятно, и в Топ-20, и окажусь на чемпионате в Мельбурне в числе сеяных.



— Насколько значим для Вас результат сегодняшней встречи?

— Конечно, это не очередная победа. Потому что не каждый день обыгрываешь Марию на её родном корте. При переполненных трибунах. У меня было ощущение, что я играла матч «Кубка Федерации».



— Мария Шарапова сказала, что Вы сыграли тактически грамотно. А что для Вас означает тактически грамотная игра?

— Я действительно действовала грамотно: играла агрессивно, хорошо подавала и не давала сопернице поймать привычный ей ритм. И не дарила «бесплатных» очков.



— Вы ожидали от себя такого результата?

— Честно говоря, нет. Потому что я прилетела вчера вечером и у меня было одно желание: отдохнуть и выспаться. Я сказала себе: Мария — фаворит нашего с ней матча. И решила сыграть расслабленно. Главное, что я хотела, провести хороший матч. И мне это удалось.



— Сравните, пожалуйста, покрытия корта в Линце, где на прошлой неделе Вы дошли до финала, и в Москве.

— В Австрии корт медленнее, а здесь намного быстрее. И мне было трудно приспособиться к московскому покрытию. Хотя я люблю именно такое.



— Чувствуете ли после столь знаковой победы в себе силы стать чемпионкой турнира «ВТБ Кубок Кремля»? И если да, кого считаете главным своим соперником?

— Не хочу загадывать так далеко, потому что очень устала. Я не ожидала, что сегодня одержу победу. Главное оставаться здоровой. Буду играть очко за очком.



— Считаете ли Вы, что с нынешним уровнем вашего тенниса можете претендовать на попадание в Топ-10?

— Для того, чтобы находиться в десятке лучших теннисисток мира, нужно быть здоровой и стабильной. А этого мне порой и не хватает. В следующем сезоне постараюсь играть матч за матчем стабильно. А там посмотрим.