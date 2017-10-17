Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

Ранее Серена Уильямс приостановила карьеру из-за беременности, 1 сентября 2017 года американка родила дочь. Телеканал Sky Sports сообщал, что Уильямс рассчитывает принять участие в Открытом чемпионате Австралии в январе 2018 года.

«Я думаю, что у меня и у нее еще много лет карьеры впереди. Думаю, мы еще много раз встретимся с Сереной Уильямс в матчах тура [Женской теннисной ассоциации]. Но загадывать не буду», — сказала Шарапова.

Она также рассказала, что достигла прогресса в своей игре после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. «Дисквалификация — это тяжелый период, особенно ментально. Но вернувшись, я много чего достигла. Одержала хорошую победу на Открытом чемпионате США, выиграла свой первый титул в году. Думаю, дальше будет только лучше», — сказала Шарапова.