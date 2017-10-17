Мария Шарапова заявила, что не жалеет об участии в «ВТБ Кубке Кремля»

Во вторник Шарапова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в матче первого круга турнира, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой, которая была «посеяна» под восьмым номером. Шарапова попала на «ВТБ Кубок Кремля», получив от организаторов специальное приглашение.
«Я очень стремилась закончить сезон в Москве, так что нет сожалений, что приехала. Если бы турнир проходил не в Москве, то я бы не участвовала. Я боролась и старалась выиграть этот матч, но соперница сыграла хорошо. Я стремилась сыграть на родине, знала, что вся страна за меня болела», — сказала Шарапова.
Шарапова и Рыбарикова второй раз в карьере встречались друг с другом. Первый их матч прошел в 2015 году в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в мексиканском Акапулько, где россиянка выиграла со счетом 6:1, 4:6, 6:2.