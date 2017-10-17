«Ты самая красивая!» Как Шарапова (про)играла в Москве

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Во вторник Мария Шарапова провела свой первый матч на «ВТБ Кубке Кремля» с 2007 года, в котором уступила словачке Магдалене Рыбариковой — 6:7 (4:7), 4:6.

ОВАЦИЯ И ВОСТОРГ.

Ажиотаж по поводу визита суперзвезды с мировым именем, экс-первой ракетки мира и пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», преодолевающей непростой отрезок в своей карьере и очень удачно выигравшей два дня назад свой первый за два с половиной года титул, был заметен уже на подходе к «Олимпийскому». Евгений Донской еще пытался спасти свой матч с Рожериу Дутро Силвой, а за пределами арены нетерпеливые мужья ворчали на жен, а мама подгоняли детей — никто не хотел опоздать к началу шоу. Зрителей на трибунах собралось невероятно много: приходится констатировать, что и иной финал московского турнира в последние годы такого внимания публики не удостаивался.

Собравшиеся на трибунах с нетерпением ждали появления Шараповой. Приглашали ее аплодисментами, а когда она все-таки появилась в полутьме Центрального корта, встретили ее овациями и десятками вспышек камер. Бурно поприветствовали теннисистку, и когда она вступила на корт для разминки.

Вообще, по всему чувствовалось, что Марию в Москве очень ждали. С начала матча по трибунами то тут, то там понеслось: «Маша, давай!» А когда Рыбарикова допустила ошибку, не позволившую ей реализовать первый брейк-пойнт, зрители не сдерживали восторга — а это в теннисе, вообще-то, не принято.

КОЛЛЕКТИВНОЕ «ОХ!»

Россиянке, накануне отыгравшей пять матчей кряду в китайском Тяньцзине — что случилось с ней впервые с начала 2016 года — явно было тяжело физически. Одного выходного дня, который она сама себе устроила после ночного перелета накануне, судя по всему, оказалось, недостаточно. Да, Рыбарикова прибыла в Москву еще позже, но ей не пришлось резко менять часовые пояса и переходить с улицы в зал.

Шарапова многовато ошибалась и после каждого неудачного действия получала бурную реакцию и порцию советов.

Когда при 2:2 и 15:0 Мария отправила легкий, казалось бы, мяч в сетку. Коллективное «Ох!» на трибунах получилось оглушительным. А когда при 4:4 россиянка исполнила шикарный выверенный укороченный радости публики не было предела. «Маша, ты суперзвезда!» — напомнили россиянке с трибуны.

После одного из сорванных россиянкой ударов колоритный персонаж во втором ряду центрального сектора крикнул: «Маша! Ты же самая красивая!». Самая красивая и следующий мяч отправила в аут — счет стал 5:5.

Следующий гейм получился напряженным и едва не стал переломным. Шарапова собственными ошибками слева подарила сопернице четыре брейк-пойнта. На одном ей удался эйс, на втором — удар по линии, на третьем ошиблась Рыбарикова. А на четвертом не выдержала и сама Мария — Магдалена сделала первый в матче брейк и вышла подавать на партию.

За следующий непродолжительный отрезок Шарапова к удовольствию публики выдала ряд классных ударов, вернула подачу и после шикарной обводки по линии повела 2:0 на тай-брейке. Была она впереди и 3:2, но следующие четыре очка собственными ошибками, в том числе двойной, проиграла. 7:6 (7:3). На трибунах стало заметно тише.

ОДИНОКИЙ ФАНАТ РЫБАРИКОВОЙ.

Тревожно было и на старте второй партии: там Марии пришлось снова спасть свою подачу, с чем, впрочем, фаворитка публики отлично справилась — Рыбарикова на брейк-пойнте послала мяч в сетку, а следующие три удара вышли у Шараповой на загляденье.

Зрители продолжали напоминать российской суперзвезде о том, как любят ее, а она отвечала игрой: подавала и принимала на вылет, била по линиям, укорачивала. Реальнейший шанс перевернуть ход встречи был упущен в девятом гейме: два брейк-пойнта ушли после своих же ошибок. Словачка, у которой тоже нашелся персональный поклонник, незнакомый ей молодой человек с вип-трибуны, постоянно выкрикивавший «Рыбарикова!», отстояла подачу и повела 5:4. А потом неожиданно легко выиграла и чужой гейм, ставший заключительным в матче, россиянка вновь наошибалась. Все закончилось неожиданно быстро.

Магдалена, не скрывая улыбки, извинилась перед публикой за то, что огорчила местную суперзвезду. А сама Мария покидала корт сильно расстроенной. Надо полагать, ей хотелось бы задержаться на московском турнире подольше. Но она сделала все, что на данный момент могла — в своем нынешнем физическом и ментальном состоянии. То, что билась россиянка до последнего, ни у кого не должно вызывать сомнений. И теперь никто не сможет упрекать Машу в том, что она «не наша».