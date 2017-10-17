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«Ты самая красивая!» Как Шарапова (про)играла в Москве
Мария Шарапова уступила словачке Магдалене Рыбариковой.
Мария Шарапова уступила словачке Магдалене Рыбариковой.
Во вторник Мария Шарапова провела свой первый матч на «ВТБ Кубке Кремля» с 2007 года, в котором уступила словачке Магдалене Рыбариковой — 6:7 (4:7), 4:6.
ОВАЦИЯ И ВОСТОРГ.
Ажиотаж по поводу визита суперзвезды с мировым именем,
Собравшиеся на трибунах с нетерпением ждали появления Шараповой. Приглашали ее аплодисментами, а когда она
Вообще, по всему чувствовалось, что Марию в Москве очень ждали. С начала матча по трибунами то тут, то там понеслось: «Маша, давай!» А когда Рыбарикова допустила ошибку, не позволившую ей реализовать первый
КОЛЛЕКТИВНОЕ «ОХ!»
Россиянке, накануне отыгравшей пять матчей кряду в китайском Тяньцзине — что случилось с ней впервые с начала 2016 года — явно было тяжело физически. Одного выходного дня, который она сама себе устроила после ночного перелета накануне, судя по всему, оказалось, недостаточно. Да, Рыбарикова прибыла в Москву еще позже, но ей не пришлось резко менять часовые пояса и переходить с улицы в зал.
Шарапова многовато ошибалась и после каждого неудачного действия получала бурную реакцию и порцию советов.
Когда при 2:2 и 15:0 Мария отправила легкий, казалось бы, мяч в сетку. Коллективное «Ох!» на трибунах получилось оглушительным. А когда при 4:4 россиянка исполнила шикарный выверенный укороченный радости публики не было предела. «Маша, ты суперзвезда!» — напомнили россиянке с трибуны.
После одного из сорванных россиянкой ударов колоритный персонаж во втором ряду центрального сектора крикнул: «Маша! Ты же самая красивая!». Самая красивая и следующий мяч отправила в аут — счет стал 5:5.
Следующий гейм получился напряженным и едва не стал переломным. Шарапова собственными ошибками слева подарила сопернице четыре
За следующий непродолжительный отрезок Шарапова к удовольствию публики выдала ряд классных ударов, вернула подачу и после шикарной обводки по линии повела 2:0 на
ОДИНОКИЙ ФАНАТ РЫБАРИКОВОЙ.
Тревожно было и на старте второй партии: там Марии пришлось снова спасть свою подачу, с чем, впрочем, фаворитка публики отлично справилась — Рыбарикова на
Зрители продолжали напоминать российской суперзвезде о том, как любят ее, а она отвечала игрой: подавала и принимала на вылет, била по линиям, укорачивала. Реальнейший шанс перевернуть ход встречи был упущен в девятом гейме: два
Магдалена, не скрывая улыбки, извинилась перед публикой за то, что огорчила местную суперзвезду. А сама Мария покидала корт сильно расстроенной. Надо полагать, ей хотелось бы задержаться на московском турнире подольше. Но она сделала все, что на данный момент могла — в своем нынешнем физическом и ментальном состоянии. То, что билась россиянка до последнего, ни у кого не должно вызывать сомнений. И теперь никто не сможет упрекать Машу в том, что она «не наша».
Мария НИКУЛАШКИНА
из «Олимпийского».