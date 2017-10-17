Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в 1-м круге, уступив словачке Рыбариковой

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Северсталь
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
18.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.10
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.10
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.10
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
18.10
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
18.10
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
18.10
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Все события
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Интер» победил «Милан» в дерби
17:07 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в 1-м круге, уступив словачке Рыбариковой

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова в 1-м круге завершила борьбу на проходящем в Москве Кубке Кремля, призовой фонд которого составляет около 800 тысяч долларов, уступив словачке Магдалене Рыбариковой.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Шарапова, получившая от организаторов wild card в основную сетку, уступила 8-й ракетке турнира Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 55 минут. Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Шарапова в воскресенье стала победительницей турнира в китайском Тяньцзине.

На Кубке Кремля, который Шараповой не покорялся ни разу, россиянка не выступала с 2007 года, когда она уступила во втором круге белоруске Виктории Азаренко.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Неудержимый. Дубль Кучерова принес «Тампе» победу в НХЛ
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь