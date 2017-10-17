Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в 1-м круге, уступив словачке Рыбариковой
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Шарапова, получившая от организаторов wild card в основную сетку, уступила 8-й ракетке турнира Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 55 минут. Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Ализе Корне.
Пятикратная победительница турниров Большого шлема и
На Кубке Кремля, который Шараповой не покорялся ни разу, россиянка не выступала с 2007 года, когда она уступила во втором круге белоруске Виктории Азаренко.