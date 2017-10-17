Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
ТАСС, 17 октября. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над эстонкой Каей Канепи в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
ТАСС, 17 октября. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева одержала победу над эстонкой Каей Канепи в матче первого круга турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Вихлянцева попала в основную сетку соревнований после того, как испанка Карла
Во втором круге Вихлянцева сыграет с соотечественницей Еленой Весниной, «посеянной» на турнире под третьим номером.
20-летняя Вихлянцева в третий раз принимает участие на Кубке Кремля. Лучшим ее результатом на московском турнире является выход во второй круг в 2015 году.
В другом матче первого круга белоруска Вера Лапко обыграла бельгийку Марину Заневскую со счетом 6:2, 6:3. Во втором круге белоруска сыграет с победительницей матча между чешкой Кристиной Плишковой и Дарьей Гавриловой из Австралии, «посеянной» под шестым номером.
«ВТБ Кубок Кремля» 2017 года проходит на кортах спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.