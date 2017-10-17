Шарапова в Москве: что нужно об этом знать

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Зачем приехала в российскую столицу самая популярная теннисистка мира Мария Шарапова и как долго она пробудет в нашем городе.

ВРЕМЯ ВИЗИТА

С 16 по 22 октября 2017 года. Дата отъезда пока — ориентировочная.

ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛА

Для участия в турнире WTA «ВТБ Кубок Кремля». Возможно, примет участие в других мероприятиях, но это будет сильно зависеть от игрового расписания Марии и от того, как долго она останется в турнирной сетке.

ГДЕ ЖИВЕТ

В одном из пятизвездочных отелей в шаговой доступности от Красной площади.

ГДЕ ИГРАЕТ

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходит в Спорткомплексе «Олимпийский» (метро «Проспект Мира»). Там проходят матчи и тренировки Марии (последние закрыты для публики и для прессы).

КОГДА ИГРАЕТ

Первый матч Шараповой в Москве против Магдалены Рыбариковой из Словакии начнется во вторник ориентировочно в 15.00. В случае победы в среду она проведет встречу с француженкой Ализе Корне. И далее в случае успешного выступления будет играть каждый день вплоть до субботнего финала. Скорее всего, матчи с участием Марии будут назначаться на вечернее время, но это зависит от воли организаторов соревнований.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ

В кассах СК «Олимпийский» и у билетных агентов «ВТБ Кубка Кремля», которые указаны на официальном сайте турнира. Билеты пока есть в продаже, хотя не на все сектора.

НА ЧТО ПРЕТЕНДУЕТ ШАРАПОВА НА «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ»

Мария приехала в Москву сразу после победы на турнире в Тяньцине и находится в лучшей форме с момента завершения допинговой дисквалификации в апреле 2017 года. Однако из-за низкого рейтинга на «Кубке Кремля» у Шараповой очень непростые соперницы, и она не является безусловным фаворитом ни в игре с Рыбариковой, ни в гипотетическом матче с Корне. А дальше ей будет еще сложнее. С другой стороны Марии очень нужно набирать рейтинговые очки для того, чтобы облегчить себе жизнь на старте будущего сезона. Так что можно не сомневаться: в Москве Шарапова постарается сыграть максимально успешно.

ОЖИДАЮТСЯ ЛИ НЕТЕННИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ МАРИИ?

В данный момент об о них публично не объявлено, нет информации даже о том, будет ли Мария проводить автограф-сессию в «Олимпийском». Вопрос о приезде Шараповой в Москву решился спонтанно, так что до матча с Рыбариковой Мария намерена сосредоточиться только на игре. Дальше все будет зависеть от результатов бывшей первой ракетки мира.

Теоретически у Шараповой есть в столице России и бизнес-интересы, связанные с продвижением ее автобиографической книги и кондитерского бренда Sugarpova, а также спонсорскими обязательствами. Однако пока никакой информации на этот счет нет, хотя самые отчаянные фанаты все же пытаются поймать Марию в «Олимпийском», надеясь, что она случайно пройдет рядом и согласится дать автограф.

КАК ЧАСТО ШАРАПОВА БЫВАЕТ В МОСКВЕ?

Мария с детства живет в США, и на исторической родине появляется эпизодически. В последний раз это была в феврале нынешнего года, когда отбывавшая дисквалификацию теннисистка посетила столицу России на полтора дня с рекламными целями. Здесь она снималась в рекламе, запустила новую линейку своего кондитерского бренда, а также заглянула в гости на Первый канал в программу «Вечерний Ургант».