Шарапова в Москве: что нужно об этом знать
Гид по визиту теннисистки в Россию.
Гид по визиту теннисистки в Россию.
Зачем приехала в российскую столицу самая популярная теннисистка мира Мария Шарапова и как долго она пробудет в нашем городе.
ВРЕМЯ ВИЗИТА
С 16 по 22 октября 2017 года. Дата отъезда пока — ориентировочная.
ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛА
Для участия в турнире WTA «ВТБ Кубок Кремля». Возможно, примет участие в других мероприятиях, но это будет сильно зависеть от игрового расписания Марии и от того, как долго она останется в турнирной сетке.
ГДЕ ЖИВЕТ
В одном из пятизвездочных отелей в шаговой доступности от Красной площади.
ГДЕ ИГРАЕТ
Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходит в Спорткомплексе «Олимпийский» (метро «Проспект Мира»). Там проходят матчи и тренировки Марии (последние закрыты для публики и для прессы).
КОГДА ИГРАЕТ
Первый матч Шараповой в Москве против Магдалены Рыбариковой из Словакии начнется во вторник ориентировочно в 15.00. В случае победы в среду она проведет встречу с француженкой Ализе Корне. И далее в случае успешного выступления будет играть каждый день вплоть до субботнего финала. Скорее всего, матчи с участием Марии будут назначаться на вечернее время, но это зависит от воли организаторов соревнований.
ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ
В кассах СК «Олимпийский» и у билетных агентов «ВТБ Кубка Кремля», которые указаны на официальном сайте турнира. Билеты пока есть в продаже, хотя не на все сектора.
НА ЧТО ПРЕТЕНДУЕТ ШАРАПОВА НА «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ»
Мария приехала в Москву сразу после победы на турнире в Тяньцине и находится в лучшей форме с момента завершения допинговой дисквалификации в апреле 2017 года. Однако
ОЖИДАЮТСЯ ЛИ НЕТЕННИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ МАРИИ?
В данный момент об о них публично не объявлено, нет информации даже о том, будет ли Мария проводить
Теоретически у Шараповой есть в столице России и
КАК ЧАСТО ШАРАПОВА БЫВАЕТ В МОСКВЕ?
Мария с детства живет в США, и на исторической родине появляется эпизодически. В последний раз это была в феврале нынешнего года, когда отбывавшая дисквалификацию теннисистка посетила столицу России на полтора дня с рекламными целями. Здесь она снималась в рекламе, запустила новую линейку своего кондитерского бренда, а также заглянула в гости на Первый канал в программу «Вечерний Ургант».
С коммерческими целями Шарапова бывает в Москве примерно раз в год, а вот со спортивными — значительно реже. На «Кубке Кремля» Мария сыграет впервые с 2007 года. В 2012 году она выступала в составе сборной России в столице в матче Кубка Федерации. Таким образом, матч с Рыбариковой станет для Шараповой первым свиданием с московской публикой на корте за пять лет. В целом в Москве Мария играет не слишком успешно — всего три победы в шести матчах, однако есть надежда, что на сей раз эта статистика будет улучшена.