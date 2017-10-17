Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг теннисного Кубка Кремля
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруска, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уверенно переиграла в двух сетах представительницу Бельгии Марину Заневскую (119) — 6:2, 6:3. Позже Вере Лапко предстоит еще раз выйти на корт спорткомплекса «Олимпийский» — в стартовом матче парного разряда она вместе с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет с
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (100) накануне победила венгерку Тимею Бабош (45) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4. Во втором круге ее соперницей будет 13-я ракетка планеты Кристина Младенович из Франции, посеянная под первым номером.
В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс
Турнир в российской столице, общий призовой фонд которого составляет $1,6 млн, завершится 22 октября.