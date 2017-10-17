Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг теннисного Кубка Кремля

Сегодня белоруска, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уверенно переиграла в двух сетах представительницу Бельгии Марину Заневскую (119) — 6:2, 6:3. Позже Вере Лапко предстоит еще раз выйти на корт спорткомплекса «Олимпийский» — в стартовом матче парного разряда она вместе с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет с российско-польским тандемом Алла Кудрявцева / Алиция Росольска.