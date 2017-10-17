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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг теннисного Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд Кубка Кремля в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уверенно переиграла в двух сетах представительницу Бельгии Марину Заневскую (119) — 6:2, 6:3. Позже Вере Лапко предстоит еще раз выйти на корт спорткомплекса «Олимпийский» — в стартовом матче парного разряда она вместе с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет с российско-польским тандемом Алла Кудрявцева / Алиция Росольска.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (100) накануне победила венгерку Тимею Бабош (45) — 1:6, 7:6 (7:3), 6:4. Во втором круге ее соперницей будет 13-я ракетка планеты Кристина Младенович из Франции, посеянная под первым номером.

В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо на старте победили итальянско-литовский дуэт Андреас Сеппи / Рикардас Беранкис — 6:2, 6:4. Максим Мирный и австриец Филипп Освальд, посеянные под первым номером, в первом круге сыграют с сербской парой Душан Лайович / Филип Крайинович.

Турнир в российской столице, общий призовой фонд которого составляет $1,6 млн, завершится 22 октября.

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