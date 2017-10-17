Рублев квалифицировался на Next Gen ATP Finals

Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад и воодушевлен тем, что сыграю в Милане, — приводит ATP слова Рублева. — Я проделал серьезную работу и добился некоторых хороших результатов».

Рейтинг теннисистов до 21 года возглавляет пятая ракетка мира Александр Зверев из Германии, который первым обеспечил себе участие в Next Gen ATP Finals. Третье место занимает еще один представитель России — Карен Хачанов.

Рейтинг игроков не старше 21 года определит семь участников турнира в Милане. Еще один — станет известен по итогам специального турнира среди итальянских игроков. Добавим, что восьмое место в рейтинге занимает Даниил Медведев.