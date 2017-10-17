Шарапова вернулась за Кубком Кремля 10 лет спустя

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Шарапова трижды играла на московском турнире (2005−2007), но дальше четвертьфинала не проходила. Приезд Шараповой значительно повышает статус турнира, который в силу различных обстоятельств не всегда собирает сильнейших. ТАСС рассказывает об известных теннисистках, которые приезжали на Кубок Кремля в статусе звезд или для которых турнир имел важное значение в начале карьеры.

Мартина Хингис

Женский турнир на Кубке Кремля проводится с 1996 года. Организаторам удалось пригласить на премьеру Штеффи Граф, но не в качестве участницы — одна из величайших теннисисток в истории дала пресс-конференцию и провела показательный матч с Анной Курниковой.

Первый полноценный приезд лидера рейтинга случился в 2000 году. Швейцарка Мартина Хингис оправдала статус фаворита и выиграла турнир. Финал получился очень колоритным, ее соперницей стала все та же Курникова. Правда, борьбы в этом матче фактически не получилось — Хингис управилась всего за 47 минут (6:3, 6:1). Интересно, что Хингис и Курникова в то время выступали в паре — в 2000 году они уступили в финале паре Ай Сугияма/Жюли Алар-Декюжи, а на следующий год стали первыми, обыграв в решающей встрече российскую пару Елена Дементьева/Лина Красноруцкая.

Мари Пьерс

Только трем теннисисткам удавалось выиграть Кубок Кремля два раза. И если Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова делали это подряд (в 2003, 2004 и 2015, 2016 годах соответственно), то между победами француженки Мари Пьерс прошло семь лет. Свой первый финал в 1998 году Пьерс выиграла у американки Моники Селеш, одной из сильнейших в мире на тот момент, а во втором в 2005 году уверенно переиграла итальянку Франческу Скьявоне.

Для француженки победа в Москве оказалась 18-й и последней в одиночном разрядке. В том же году она проиграла три финала — Открытого чемпионата Франции, Открытого чемпионата США, а затем еще и Итогового турнира WTA. Пьерс завершила карьеру в 2006 году.

Серена Уильямс

Уильямс в статусе четвертой ракетки турнира дошла до финала Кубка Кремля в 2007 году, где встретилась с Еленой Дементьевой, которую американка обыгрывала в четырех матчах подряд. Первый сет остался за Уильямс (7:5), однако во втором россиянка быстро повела 4:0, завершив его в свою пользу — 6:1. Третий сет завершился с таким же счетом, и Дементьева выиграла домашний турнир после двух поражений в финале. На следующий год Уильямс не приехала в Москву, сославшись на травмы и плотный график, еще через два года даже подала документы на визу, но тоже не приехала.

Что касается Винус Уильямс, то старшая из сестер приезжала на Кубок Кремля трижды. В 2002 году к октябрю она уже три месяца как утратила звание первой ракетки мира и в матче второго круга проиграла болгарке Магдалене Малеевой. Возвращения в Москву — в 2004 и 2008 годах — ничем хорошим не оборачивались, оба раза Винус вылетала в четвертьфинале.

Виктория Азаренко

Программой-минимум для Азаренко на Кубке Кремля 2010 года был выход в четвертьфинал, который гарантировал ей участие в итоговом турнире года. Белорусская теннисистка с задачей справилась и ограничиваться ей не стала. Азаренко дошла до финала, где встретилась с россиянкой Марией Кириленко, которая называла победу в Кубке Кремля своей мечтой. В решающем матче соперницы показали качественный теннис, который продолжительными отрезками напоминал мужской, а победу одержала Азаренко — 6:3, 6:4.

Для Азаренко выигранный турнир стал пятым в карьере. Впереди у белорусской спортсменки были две победы на турнирах Большого шлема и восхождение на первую строчку рейтинга в 2012 году.

Каролина Возняцки

Список участниц одиночного турнира у женщин в 2012 году возглавила австралийка Саманта Стосур, однако главной звездой была датчанка Каролина Возняцки, не так давно больше года возглавлявшая мировой рейтинг. В итоге Стосур и Возняцки встретились в финале, где датчанка одержала победу в трех сетах. На церемонии награждения Возняцки, имеющая польские корни, поблагодарила зрителей на русском языке.