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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алиса Клейбанова: Не видела света в конце тоннеля

Одна из самых ярких российских теннисисток не сумела пробиться в основную сетку Кубка Кремля, но по-прежнему не собирается сдаваться.

Источник: Спорт-Экспресс

Она считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток России, но главным ее успехом за последние годы стала победа над онкологическим заболеванием. Она входила в топ-20 мирового рейтинга, но пропустила почти два года из-за серьезной травмы колена и оказалась вынуждена начинать все с нуля в 28 лет. Теперь она занимает место в конце четвертой сотни и ездит по турнирам без тренера, но уже сам факт ее выхода на корт сродни чуду. Уступив в напряженном трехсетовом матче эстонке Кайе Канепи и не пробившись в основную сетку ВТБ Кубка Кремля, Алиса Клейбанова рассказала «СЭ» о своей нынешней жизни и карьере.

— Канепи — наверное, самая сильная соперница за последние три года, — смеется Клейбанова. — Даже когда я высоко стояла в рейтинге, с ней было тяжело. Поэтому рада, что удалось зацепиться и завязать борьбу вплоть до тай-брейка в последней партии. В матчах, где настолько ровная игра, исход решают буквально несколько очков. Все могло повернуться и в мою сторону, но переживать по этому поводу не стану. Я показала, что могла, и рада результату. Для меня само участие в этом турнире стало сюрпризом — когда дали wild card в квалификацию, я очень обрадовалась. Это был мой шанс провести несколько матчей и постараться выиграть то, что в моих силах.

— То есть, ваши ожидания от выступления в Москве оправдались?

— Да, безусловно. Я еще не в такой форме, как хотелось бы, но понемногу набираю. Главное — я играю серии из нескольких матчей, а все травмы, которые у меня были, я залечила. Пока есть недоработки, но я себя очень хорошо чувствую. У меня еще запланированы выступления в этом году, и я считаю, что нужно иметь терпение, тренироваться, следить за здоровьем, и постепенно теннис будет становиться все лучше. Сам факт, что я на равных играла с теннисисткой из первой сотни, для меня огромный стимул. Это говорит, что я на правильном пути, работа приносит плоды.

ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ СУМАСШЕДШИЕ НАГРУЗКИ

— У вас очень нетривиальная биография. Каково чувствовать себя героиней остросюжетного романа?

— Непросто, конечно. Ты вроде бы все делаешь правильно, работаешь, но попадаешь в ситуации, на развитие которых никак не можешь повлиять. Когда играешь в теннис и травмируешься на корте, это спорт. Но у меня большая часть болезней и травм не связаны с теннисом. Это, конечно, обидно — годы идут, столько желания играть. Кажется, ты каждый день тренируешься, проходишь реабилитацию и постоянно в теннисе, но нет возможности выйти на корт. А остальные делают то же самое, но играют. Психологически очень сложно. Хочется вернуться, но тяжело, когда такие большие перерывы.

— Многие наверняка думают: почему вы еще здесь? Что удержало вас от завершения карьеры?

— Одно дело целенаправленно готовиться к какому-то соревнованию. Понятно, что эта тяжелая работа будет в удовольствие. А когда ты проходишь через совершенно сумасшедшие нагрузки, и не видишь света в конце тоннеля… Я не понимала, буду ли в ближайшее время играть в теннис. Но у меня всегда была цель. Вне зависимости от травм. Я знала, что еще могу вернуться, и решила идти до конца. Если бы было ясно, что ничего не получается, то, конечно, приняла бы это решение. Но мне попадались хорошие врачи, мои травмы в конце концов вылечили, и я готова бороться дальше. Пока не вижу, почему не могу продолжать играть. Пока я молодая, крепкая, и очень надеюсь, что еще несколько лет удастся поиграть, добиться максимальных результатов. После того, через что я прошла, не хочется поворачивать назад. В этой ситуации дорога только одна.

— Хотите компенсировать пропущенные годы?

— Я не задумывалась над тем, сколько пропустила. Все равно теннис меняется, как и обстоятельства. Два раза в одну реку не войдешь. Но сейчас все больше возрастных игроков, и это дает мне надежду, что у меня впереди еще годы тенниса. Конечно, нужно следить за здоровьем, но у меня нет никаких хронических травм. Все, что было, я залечила. Но, конечно, столько времени потратила, что хочется поиграть. Чувствую в себе многое, что хотелось бы реализовать на корте.

БОЛЬШИНСТВО ВРАЧЕЙ НЕ МОГЛО МНЕ ПОМОЧЬ

— За вас переживали всей страной, когда вы боролись с лимфомой. Вы победили, вернулись в первую сотню и снова исчезли. Тяжело было опять начинать заново?

— Каждый раз немного по-другому. Ты думаешь, что уже все знаешь, все видел, но все равно восстановление различается, вносятся изменения в подготовку. И никогда не знаешь, чего ждать дальше. И никто не знает. Проходишь определенный путь и смотришь по результатам.

— А что именно случилось с вашим коленом?

— Мне очень неудачно сделали первую операцию в Австралии и только ухудшили ситуацию. У меня была очень необычная травма, и долго не могли найти врача, который бы смог успешно меня прооперировать. Большинство хирургов говорили, что ничего не могут сделать. И я уже думала, что не смогу вернуться в теннис. Но прошлым летом мне очень повезло найти доктора — то, что я сейчас на корте, это все благодаря ему.

— Где удалось отыскать решение?

— В Италии, я там проходила реабилитацию еще после первой операции. Ищешь, спрашиваешь. К сожалению, у меня со многими травмами так — не сразу попадала к специалисту, который мог назначить правильное лечение. Обидно, что пришлось потерять на это много времени. Но это проблема многих спортсменов.

ПОСТОЯННОГО ТРЕНЕРА СЕЙЧАС НЕТ

— Были ситуации, когда казалось, что вы тратите силы впустую?

— Были, а что делать? Избежать такого очень сложно. Надо было искать более компетентных специалистов. На это ушло много времени.

— Где вы сейчас тренируетесь?

— В Америке, в теннисной академии в Делрэй-Бич. С Джулианом Веспаном мы вместе провели 11 лет, но сейчас не сотрудничаем, он работает в Китае. В Москву я приехала одна, тренера на постоянной основе у меня пока нет, но планирую его искать. Когда я только вернулась, главное было — понять, готова ли я соревноваться, как чувствую физически. И не хотелось никого напрасно дергать. Но я с августа сыграла уже достаточно долгую серию турниров, все идет по плану. Теперь буду целенаправленно строить график соревнований.

— Какие планы на ближайшие месяцы?

— Учитывая, что сезон я начала только в августе, завершать его пока не планирую. Буду пытаться выступать на более крупных турнирах, куда смогу попадать по рейтингу. Заявилась на несколько турниров в Азии, но там списки участников еще не вышли. Буду решать, полечу туда или нет. Все будет зависеть от количества игр — здоровье сейчас на первом месте. Сложно строить долгосрочные планы, потому что ситуация меняется каждую неделю. На турнирах, на которые попадаю, буду стараться использовать все шансы. Нужно максимально повысить свой рейтинг до конца года, чтобы в следующем сезоне попадать в квалификацию «Больших шлемов» и более крупных соревнований.

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