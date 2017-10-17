Алиса Клейбанова: Не видела света в конце тоннеля
Одна из самых ярких российских теннисисток не сумела пробиться в основную сетку Кубка Кремля, но
Одна из самых ярких российских теннисисток не сумела пробиться в основную сетку Кубка Кремля, но
Она считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток России, но главным ее успехом за последние годы стала победа над онкологическим заболеванием. Она входила в топ-20 мирового рейтинга, но пропустила почти два года
— Канепи — наверное, самая сильная соперница за последние три года, — смеется Клейбанова. — Даже когда я высоко стояла в рейтинге, с ней было тяжело. Поэтому рада, что удалось зацепиться и завязать борьбу вплоть до
— То есть, ваши ожидания от выступления в Москве оправдались?
— Да, безусловно. Я еще не в такой форме, как хотелось бы, но понемногу набираю. Главное — я играю серии из нескольких матчей, а все травмы, которые у меня были, я залечила. Пока есть недоработки, но я себя очень хорошо чувствую. У меня еще запланированы выступления в этом году, и я считаю, что нужно иметь терпение, тренироваться, следить за здоровьем, и постепенно теннис будет становиться все лучше. Сам факт, что я на равных играла с теннисисткой из первой сотни, для меня огромный стимул. Это говорит, что я на правильном пути, работа приносит плоды.
ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ СУМАСШЕДШИЕ НАГРУЗКИ
— У вас очень нетривиальная биография. Каково чувствовать себя героиней остросюжетного романа?
— Непросто, конечно. Ты вроде бы все делаешь правильно, работаешь, но попадаешь в ситуации, на развитие которых никак не можешь повлиять. Когда играешь в теннис и травмируешься на корте, это спорт. Но у меня большая часть болезней и травм не связаны с теннисом. Это, конечно, обидно — годы идут, столько желания играть. Кажется, ты каждый день тренируешься, проходишь реабилитацию и постоянно в теннисе, но нет возможности выйти на корт. А остальные делают то же самое, но играют. Психологически очень сложно. Хочется вернуться, но тяжело, когда такие большие перерывы.
— Многие наверняка думают: почему вы еще здесь? Что удержало вас от завершения карьеры?
— Одно дело целенаправленно готовиться к
— Хотите компенсировать пропущенные годы?
— Я не задумывалась над тем, сколько пропустила. Все равно теннис меняется, как и обстоятельства. Два раза в одну реку не войдешь. Но сейчас все больше возрастных игроков, и это дает мне надежду, что у меня впереди еще годы тенниса. Конечно, нужно следить за здоровьем, но у меня нет никаких хронических травм. Все, что было, я залечила. Но, конечно, столько времени потратила, что хочется поиграть. Чувствую в себе многое, что хотелось бы реализовать на корте.
БОЛЬШИНСТВО ВРАЧЕЙ НЕ МОГЛО МНЕ ПОМОЧЬ
— За вас переживали всей страной, когда вы боролись с лимфомой. Вы победили, вернулись в первую сотню и снова исчезли. Тяжело было опять начинать заново?
— Каждый раз немного
— А что именно случилось с вашим коленом?
— Мне очень неудачно сделали первую операцию в Австралии и только ухудшили ситуацию. У меня была очень необычная травма, и долго не могли найти врача, который бы смог успешно меня прооперировать. Большинство хирургов говорили, что ничего не могут сделать. И я уже думала, что не смогу вернуться в теннис. Но прошлым летом мне очень повезло найти доктора — то, что я сейчас на корте, это все благодаря ему.
— Где удалось отыскать решение?
— В Италии, я там проходила реабилитацию еще после первой операции. Ищешь, спрашиваешь. К сожалению, у меня со многими травмами так — не сразу попадала к специалисту, который мог назначить правильное лечение. Обидно, что пришлось потерять на это много времени. Но это проблема многих спортсменов.
ПОСТОЯННОГО ТРЕНЕРА СЕЙЧАС НЕТ
— Были ситуации, когда казалось, что вы тратите силы впустую?
— Были, а что делать? Избежать такого очень сложно. Надо было искать более компетентных специалистов. На это ушло много времени.
— Где вы сейчас тренируетесь?
— В Америке, в теннисной академии в
— Какие планы на ближайшие месяцы?
— Учитывая, что сезон я начала только в августе, завершать его пока не планирую. Буду пытаться выступать на более крупных турнирах, куда смогу попадать по рейтингу. Заявилась на несколько турниров в Азии, но там списки участников еще не вышли. Буду решать, полечу туда или нет. Все будет зависеть от количества игр — здоровье сейчас на первом месте. Сложно строить долгосрочные планы, потому что ситуация меняется каждую неделю. На турнирах, на которые попадаю, буду стараться использовать все шансы. Нужно максимально повысить свой рейтинг до конца года, чтобы в следующем сезоне попадать в квалификацию «Больших шлемов» и более крупных соревнований.