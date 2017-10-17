Алиса Клейбанова: Не видела света в конце тоннеля

Источник: Спорт-Экспресс

Она считалась одной из самых перспективных молодых теннисисток России, но главным ее успехом за последние годы стала победа над онкологическим заболеванием. Она входила в топ-20 мирового рейтинга, но пропустила почти два года из-за серьезной травмы колена и оказалась вынуждена начинать все с нуля в 28 лет. Теперь она занимает место в конце четвертой сотни и ездит по турнирам без тренера, но уже сам факт ее выхода на корт сродни чуду. Уступив в напряженном трехсетовом матче эстонке Кайе Канепи и не пробившись в основную сетку ВТБ Кубка Кремля, Алиса Клейбанова рассказала «СЭ» о своей нынешней жизни и карьере.

— Канепи — наверное, самая сильная соперница за последние три года, — смеется Клейбанова. — Даже когда я высоко стояла в рейтинге, с ней было тяжело. Поэтому рада, что удалось зацепиться и завязать борьбу вплоть до тай-брейка в последней партии. В матчах, где настолько ровная игра, исход решают буквально несколько очков. Все могло повернуться и в мою сторону, но переживать по этому поводу не стану. Я показала, что могла, и рада результату. Для меня само участие в этом турнире стало сюрпризом — когда дали wild card в квалификацию, я очень обрадовалась. Это был мой шанс провести несколько матчей и постараться выиграть то, что в моих силах.

— То есть, ваши ожидания от выступления в Москве оправдались?

— Да, безусловно. Я еще не в такой форме, как хотелось бы, но понемногу набираю. Главное — я играю серии из нескольких матчей, а все травмы, которые у меня были, я залечила. Пока есть недоработки, но я себя очень хорошо чувствую. У меня еще запланированы выступления в этом году, и я считаю, что нужно иметь терпение, тренироваться, следить за здоровьем, и постепенно теннис будет становиться все лучше. Сам факт, что я на равных играла с теннисисткой из первой сотни, для меня огромный стимул. Это говорит, что я на правильном пути, работа приносит плоды.

ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ СУМАСШЕДШИЕ НАГРУЗКИ

— У вас очень нетривиальная биография. Каково чувствовать себя героиней остросюжетного романа?

— Непросто, конечно. Ты вроде бы все делаешь правильно, работаешь, но попадаешь в ситуации, на развитие которых никак не можешь повлиять. Когда играешь в теннис и травмируешься на корте, это спорт. Но у меня большая часть болезней и травм не связаны с теннисом. Это, конечно, обидно — годы идут, столько желания играть. Кажется, ты каждый день тренируешься, проходишь реабилитацию и постоянно в теннисе, но нет возможности выйти на корт. А остальные делают то же самое, но играют. Психологически очень сложно. Хочется вернуться, но тяжело, когда такие большие перерывы.

— Многие наверняка думают: почему вы еще здесь? Что удержало вас от завершения карьеры?

— Одно дело целенаправленно готовиться к какому-то соревнованию. Понятно, что эта тяжелая работа будет в удовольствие. А когда ты проходишь через совершенно сумасшедшие нагрузки, и не видишь света в конце тоннеля… Я не понимала, буду ли в ближайшее время играть в теннис. Но у меня всегда была цель. Вне зависимости от травм. Я знала, что еще могу вернуться, и решила идти до конца. Если бы было ясно, что ничего не получается, то, конечно, приняла бы это решение. Но мне попадались хорошие врачи, мои травмы в конце концов вылечили, и я готова бороться дальше. Пока не вижу, почему не могу продолжать играть. Пока я молодая, крепкая, и очень надеюсь, что еще несколько лет удастся поиграть, добиться максимальных результатов. После того, через что я прошла, не хочется поворачивать назад. В этой ситуации дорога только одна.

— Хотите компенсировать пропущенные годы?

— Я не задумывалась над тем, сколько пропустила. Все равно теннис меняется, как и обстоятельства. Два раза в одну реку не войдешь. Но сейчас все больше возрастных игроков, и это дает мне надежду, что у меня впереди еще годы тенниса. Конечно, нужно следить за здоровьем, но у меня нет никаких хронических травм. Все, что было, я залечила. Но, конечно, столько времени потратила, что хочется поиграть. Чувствую в себе многое, что хотелось бы реализовать на корте.

БОЛЬШИНСТВО ВРАЧЕЙ НЕ МОГЛО МНЕ ПОМОЧЬ

— За вас переживали всей страной, когда вы боролись с лимфомой. Вы победили, вернулись в первую сотню и снова исчезли. Тяжело было опять начинать заново?

— Каждый раз немного по-другому. Ты думаешь, что уже все знаешь, все видел, но все равно восстановление различается, вносятся изменения в подготовку. И никогда не знаешь, чего ждать дальше. И никто не знает. Проходишь определенный путь и смотришь по результатам.

— А что именно случилось с вашим коленом?

— Мне очень неудачно сделали первую операцию в Австралии и только ухудшили ситуацию. У меня была очень необычная травма, и долго не могли найти врача, который бы смог успешно меня прооперировать. Большинство хирургов говорили, что ничего не могут сделать. И я уже думала, что не смогу вернуться в теннис. Но прошлым летом мне очень повезло найти доктора — то, что я сейчас на корте, это все благодаря ему.

— Где удалось отыскать решение?

— В Италии, я там проходила реабилитацию еще после первой операции. Ищешь, спрашиваешь. К сожалению, у меня со многими травмами так — не сразу попадала к специалисту, который мог назначить правильное лечение. Обидно, что пришлось потерять на это много времени. Но это проблема многих спортсменов.

ПОСТОЯННОГО ТРЕНЕРА СЕЙЧАС НЕТ

— Были ситуации, когда казалось, что вы тратите силы впустую?

— Были, а что делать? Избежать такого очень сложно. Надо было искать более компетентных специалистов. На это ушло много времени.

— Где вы сейчас тренируетесь?

— В Америке, в теннисной академии в Делрэй-Бич. С Джулианом Веспаном мы вместе провели 11 лет, но сейчас не сотрудничаем, он работает в Китае. В Москву я приехала одна, тренера на постоянной основе у меня пока нет, но планирую его искать. Когда я только вернулась, главное было — понять, готова ли я соревноваться, как чувствую физически. И не хотелось никого напрасно дергать. Но я с августа сыграла уже достаточно долгую серию турниров, все идет по плану. Теперь буду целенаправленно строить график соревнований.

— Какие планы на ближайшие месяцы?