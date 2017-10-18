На кого равняться Арине Соболенко?

Источник: AFP 2017

Шараповой, конечно, за победу. Последние два года у дисквалифицированной за мельдоний и очень непросто возвращающейся на корт россиянки выдались не самыми простыми, и первый выигранный турнир для нее — большое достижение. У Соболенко достижений в Китае также хватило, причем большая их часть случилась еще до финала. Белоруска впервые добралась до решающей стадии турнира WTA, впервые вошла в первую сотню мирового рейтинга и впервые стала лучшей теннисисткой страны. Все это — в 19 лет. Эти достижения выглядят весьма солидно и заставляют вспомнить, где в 19 лет были сильнейшие теннисистки мира.

Виктория Азаренко

Источник: AP

Наивысшие достижения: первая ракетка мира, 21 титул WTA, олимпийская чемпионка.

Первый профессиональный матч WTA: 16 лет (2005 год), Прага, поражение от Лауры По-Тио в третьем круге квалификации — 3:6, 2:6.

Первый финал WTA: 18 лет (2007 год), Эшторил, поражение от Греты Арн (Венгрия) — 2:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Старт Виктории Азаренко в профессиональном теннисе был впечатляющим, но непростым. Несмотря на то что в топ-100 девушка пробилась в 17 лет, добиться серьезных успехов на уровне WTA ей мешал в то время оказавшийся на зависть звездным состав соперниц. Даже Николь Вайдишова и Елена Янкович могли бы серьезно попортить нервы нынешним лидерам мировой классификации, не говоря уже о встречах с Верой Звонаревой, сестрами Уильямс или той же Шараповой. В итоге первый финал на турнирах WTA у Виктории случился, лишь когда девушка не только закрепилась в верхней части рейтинга, но и добралась до 68-й строчки.

Мария Шарапова

Источник: AFP

Наивысшие достижения: первая ракетка мира, 40 титулов WTA, серебряный призер Олимпиады.

Первый профессиональный матч WTA: 15 лет (2002 год), Индиан Уэллс, поражение от Моники Селеш во втором круге — 0:6, 2:6.

Первый финал WTA: 16 лет (2003 год), Токио, победа над Анико Карпос (Венгрия) — 2:6, 6:2, 7:6 (7:5).

То, что Мария Шарапова сможет забраться очень высоко, было понятно сразу. К 15 годам у девушки за плечами уже было несколько выигранных турниров уровня ITF. Через год она всерьез сражалась с профессионалами самого высокого уровня. К тому моменту, как в 16 лет она впервые выиграла турнир WTA (первый, на котором смогла добраться до финала), Шарапова значилась в топ-50 мирового рейтинга, а через два года его уверенно возглавила.

Серена Уильямс

Источник: Reuters

Наивысшие достижения: первая ракетка мира, 72 титула WTA, четырехкратная олимпийская чемпионка.

Первый профессиональный матч WTA: 16 лет (1997 год), Индиан Уэллс, поражение от Алексии Дешам-Балье в первом круге квалификации — 0:6, 4:6.

Первый финал WTA: 18 лет (1999 год), Париж, победа над Амели Моресмо — 6:2, 3:6, 7:6 (7:4).

К тому времени, как юная Серена впервые сыграла в финале турнира WTA, американку в мировом теннисе знали уже прекрасно и прочили ей большую карьеру. В начале 1998 года Серена одержала несколько побед над сильными соперницами, включая Линдсей Дэвенпорт. В своем первом финале WTA в Париже Уильямс, которая значилась уже на 24-й строчке мирового рейтинга, обыграла стоявшую 18-й Амели Моресмо, буквально через пару недель победила великую Штэффи Граф на турнире в Индиан-Уэллсе, а чуть позже выиграла у Мартины Хингис Открытый чемпионат США!

Симона Халеп

Источник: Reuters

Наивысшие достижения: первая ракетка мира (2017 год), 15 титулов WTA.

Первый профессиональный матч WTA: 18 лет (2009 год), Париж, Джулии Горгес во втором круге — 6:4, 2:6, 6:3.

Первый финал WTA: 19 лет (2010 год), Фес, поражение от Иветы Мельцер — 4:6, 2:6.

Несмотря на то что Симоне Халеп уже 26 лет, настоящий взлет в ее карьере случился лишь недавно. В 2009 году румынская теннисистка решилась на беспрецедентный шаг — операцию по уменьшению размера груди, которая, по ее мнению, мешала спортивной карьере. Именно с этого момента начался взлет спортсменки. За год Халеп поднялась более чем на 100 позиций (с 187-го на 84-е место), через три года значилась уже на границе полусотни мирового рейтинга, а в нынешнем сезоне отсутствие Серены Уильямс, Марии Шараповой и Виктории Азаренко позволило Халеп подняться на вершину мирового тенниса.

РАКЕТКИ ЛЮБЯТ СЧЕТ