Шарапова прилетела в Москву и отказалась тренироваться
Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Москву для участия в «Кубке Кремля» и сходу отказалась от первой тренировки
Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Москву для участия в «Кубке Кремля» и сходу отказалась от первой тренировки
В самом разгаре первый круг теннисного турнира «Кубок Кремля», однако все результаты этого дня затмила новость о том, что в Москву наконец прилетела одна из самых успешных российских спортсменок в истории — Мария Шарапова.
Теннисистка воспользовалась wild card, которую организаторы берегли для нее до самого конца, и вылетела в столицу России спустя всего несколько часов после финала турнира в Тяньцзине, который принес ей первый титул за 2,5 года.
«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с нетерпением, большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир “Кубок Кремля”. Я всех вас там жду», — многозначительно заявила Шарапова в коротком видео, которое она разместила в своем твиттере, прикрепив надпись «Лечу на родину» с флагом России.
Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально.
По приземлении в аэропорту Марию ждал очень теплый прием: сам президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев встретил ее с цветами. Теннисистка ответила на это радушие своим подарком — собственной подписанной автобиографией «Неудержимая».
Из аэропорта Шарапова направилась в гостиницу, чтобы немного отдохнуть после длительного перелета и сумасшедших дней в Китае, где она за короткое время сыграла в двух турнирах подряд — China Open и Тяньцзинь-2017, однако и тут ее подкараулили журналисты.
Звезда тенниса едва успела встретиться со своей мамой и обменяться с ней парой слов, как заметила активно подглядывающих за ней папарацци и поспешила покинуть холл отеля.
Чуть позже Мария разместила в своем инстаграме фотографию дерева с желтыми, облетающими листьями, подписав ее как «Осенние цвета Москвы». Должно быть, в Америке, где обычно проживает спортсменка, до такой погоды еще далеко, и потому типичный городской пейзаж столицы показался ей достойным фотографии.
За всеми этими милыми событиями
Тарпищев уже прокомментировал решение Марии предоставить себе дополнительный отдых:
«Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально. Это была жизненная необходимость, — приводит слова президента ФТР ТАСС.
Впрочем, учитывая, что свой первый матч на турнире россиянка проведет уже завтра в 14:30 по московскому времени, отсутствие тренировки после такого долгого перелета может негативно сказаться на ее нестабильной физической форме. Тренер Шараповой Свен Гренефельд и ее
Шараповой досталась не самая легкая соперница из всех возможных в первом круге — Магдалена Рыбарикова из Словакии.
Эта теннисистка располагается на 28 месте в рейтинге WTA, и всего несколько дней назад ей удалось добраться до финала на турнире в австрийском Линце. Если посмотреть статистику крупных турниров, то на US Open этого года Рыбарикова сумела дойти до третьего круга, где уступила Гарбинье Мугурусе, а на Уимблдоне — аж до полуфинала (снова не повезло встретиться с испанкой). Так что расслабляться Шараповой ни в коем случае не стоит, тем более что перед глазами у нее будет стоять пример Екатерины Макаровой (33 позиция в рейтинге WTA), вылетевшей уже в первом круге «Кубка Кремля».
Чемпионка Олимпийских игр в
«Я посмотрела на свою сетку и сказала: “Ничего себе, непростая сетка”. Но, с другой стороны, Мария и Магдалена сейчас возвращаются с турниров немного уставшие. А если я буду играть так, как играла сегодня — я смогу победить любого игрока», — заявила Корне.
Макарова же попыталась найти позитив в своем поражении, констатировав, что все было не так плохо, как раньше.
«Неплохо, даже лучше, чем годами ранее. Я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира у себя на родине. Мне не
В этом году их заметно больше, особенно для понедельника — я думала, придет не так много людей, но ошиблась. Атмосфера было очень хорошей, меня очень сильно поддерживали, — приводит слова теннисистки официальный сайт «Кубка Кремля».