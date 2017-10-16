Шарапова прилетела в Москву и отказалась тренироваться

Источник: РИА "Новости"

В самом разгаре первый круг теннисного турнира «Кубок Кремля», однако все результаты этого дня затмила новость о том, что в Москву наконец прилетела одна из самых успешных российских спортсменок в истории — Мария Шарапова.

Теннисистка воспользовалась wild card, которую организаторы берегли для нее до самого конца, и вылетела в столицу России спустя всего несколько часов после финала турнира в Тяньцзине, который принес ей первый титул за 2,5 года.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с нетерпением, большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир “Кубок Кремля”. Я всех вас там жду», — многозначительно заявила Шарапова в коротком видео, которое она разместила в своем твиттере, прикрепив надпись «Лечу на родину» с флагом России.

Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально.

По приземлении в аэропорту Марию ждал очень теплый прием: сам президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев встретил ее с цветами. Теннисистка ответила на это радушие своим подарком — собственной подписанной автобиографией «Неудержимая».

Из аэропорта Шарапова направилась в гостиницу, чтобы немного отдохнуть после длительного перелета и сумасшедших дней в Китае, где она за короткое время сыграла в двух турнирах подряд — China Open и Тяньцзинь-2017, однако и тут ее подкараулили журналисты.

Звезда тенниса едва успела встретиться со своей мамой и обменяться с ней парой слов, как заметила активно подглядывающих за ней папарацци и поспешила покинуть холл отеля.

Чуть позже Мария разместила в своем инстаграме фотографию дерева с желтыми, облетающими листьями, подписав ее как «Осенние цвета Москвы». Должно быть, в Америке, где обычно проживает спортсменка, до такой погоды еще далеко, и потому типичный городской пейзаж столицы показался ей достойным фотографии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaTy_DJjK6R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Fall colors of #Moscow </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-16T12:43:35+00:00">Окт 16 2017 в 5:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За всеми этими милыми событиями как-то быстро промелькнула и скрылась в информационном потоке новость о том, что Шарапова пропустила свою первую тренировку в Москве, запланированную на утро после прилета. Выйти на корт россиянке помешала сильная усталость, накопившаяся за последнее время.

Тарпищев уже прокомментировал решение Марии предоставить себе дополнительный отдых:

«Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально. Это была жизненная необходимость, — приводит слова президента ФТР ТАСС.

Впрочем, учитывая, что свой первый матч на турнире россиянка проведет уже завтра в 14:30 по московскому времени, отсутствие тренировки после такого долгого перелета может негативно сказаться на ее нестабильной физической форме. Тренер Шараповой Свен Гренефельд и ее спарринг-партнер Алекс Кузнецов, в отличие от спортсменки, сразу посетили спорткомплекс «Олимпийский» и поспешили успокоить журналистов, заверив, что их подопечная обязательно проведет тренировку утром накануне матча. Остается надеяться, что одного занятия ей будет достаточно для приведения себя в боевую готовность.

Шараповой досталась не самая легкая соперница из всех возможных в первом круге — Магдалена Рыбарикова из Словакии.

Эта теннисистка располагается на 28 месте в рейтинге WTA, и всего несколько дней назад ей удалось добраться до финала на турнире в австрийском Линце. Если посмотреть статистику крупных турниров, то на US Open этого года Рыбарикова сумела дойти до третьего круга, где уступила Гарбинье Мугурусе, а на Уимблдоне — аж до полуфинала (снова не повезло встретиться с испанкой). Так что расслабляться Шараповой ни в коем случае не стоит, тем более что перед глазами у нее будет стоять пример Екатерины Макаровой (33 позиция в рейтинге WTA), вылетевшей уже в первом круге «Кубка Кремля».

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 в паре с Еленой Весниной в одиночном разряде выступает отнюдь не так триумфально: на хардовом корте «Олимпийского» она уступила Ализе Корне (39) в дух сетах — 3:6, 3:6. Теперь именно француженка встретится с победительницей пары Шарапова — Рыбарикова.

«Я посмотрела на свою сетку и сказала: “Ничего себе, непростая сетка”. Но, с другой стороны, Мария и Магдалена сейчас возвращаются с турниров немного уставшие. А если я буду играть так, как играла сегодня — я смогу победить любого игрока», — заявила Корне.

Макарова же попыталась найти позитив в своем поражении, констатировав, что все было не так плохо, как раньше.

«Неплохо, даже лучше, чем годами ранее. Я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира у себя на родине. Мне не очень-то везет здесь в одиночке, но, даже несмотря на поражение, я получила удовольствие от игры.