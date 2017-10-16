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23:07 (мск), источник: Газета.Ру

Шарапова прилетела в Москву и отказалась тренироваться

Российская теннисистка Мария Шарапова прилетела в Москву для участия в «Кубке Кремля» и сходу отказалась от первой тренировки из-за усталости. Тем временем Екатерина Макарова покинула турнир уже в первом круге, уступив француженке Ализе Корне, которая теперь встретится с победительницей пары Шарапова — Магдалена Рыбарикова.

Источник: РИА "Новости"

В самом разгаре первый круг теннисного турнира «Кубок Кремля», однако все результаты этого дня затмила новость о том, что в Москву наконец прилетела одна из самых успешных российских спортсменок в истории — Мария Шарапова.

Теннисистка воспользовалась wild card, которую организаторы берегли для нее до самого конца, и вылетела в столицу России спустя всего несколько часов после финала турнира в Тяньцзине, который принес ей первый титул за 2,5 года.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с нетерпением, большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир “Кубок Кремля”. Я всех вас там жду», — многозначительно заявила Шарапова в коротком видео, которое она разместила в своем твиттере, прикрепив надпись «Лечу на родину» с флагом России.

Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально.

По приземлении в аэропорту Марию ждал очень теплый прием: сам президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев встретил ее с цветами. Теннисистка ответила на это радушие своим подарком — собственной подписанной автобиографией «Неудержимая».

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Из аэропорта Шарапова направилась в гостиницу, чтобы немного отдохнуть после длительного перелета и сумасшедших дней в Китае, где она за короткое время сыграла в двух турнирах подряд — China Open и Тяньцзинь-2017, однако и тут ее подкараулили журналисты.

Звезда тенниса едва успела встретиться со своей мамой и обменяться с ней парой слов, как заметила активно подглядывающих за ней папарацци и поспешила покинуть холл отеля.

Чуть позже Мария разместила в своем инстаграме фотографию дерева с желтыми, облетающими листьями, подписав ее как «Осенние цвета Москвы». Должно быть, в Америке, где обычно проживает спортсменка, до такой погоды еще далеко, и потому типичный городской пейзаж столицы показался ей достойным фотографии.

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За всеми этими милыми событиями как-то быстро промелькнула и скрылась в информационном потоке новость о том, что Шарапова пропустила свою первую тренировку в Москве, запланированную на утро после прилета. Выйти на корт россиянке помешала сильная усталость, накопившаяся за последнее время.

Тарпищев уже прокомментировал решение Марии предоставить себе дополнительный отдых:

«Она прилетела в пять утра, и был выбор: выспаться или ехать на тренировку. Шарапова выбрала отдых, и это нормально. Это была жизненная необходимость, — приводит слова президента ФТР ТАСС.

Впрочем, учитывая, что свой первый матч на турнире россиянка проведет уже завтра в 14:30 по московскому времени, отсутствие тренировки после такого долгого перелета может негативно сказаться на ее нестабильной физической форме. Тренер Шараповой Свен Гренефельд и ее спарринг-партнер Алекс Кузнецов, в отличие от спортсменки, сразу посетили спорткомплекс «Олимпийский» и поспешили успокоить журналистов, заверив, что их подопечная обязательно проведет тренировку утром накануне матча. Остается надеяться, что одного занятия ей будет достаточно для приведения себя в боевую готовность.

Шараповой досталась не самая легкая соперница из всех возможных в первом круге — Магдалена Рыбарикова из Словакии.

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Эта теннисистка располагается на 28 месте в рейтинге WTA, и всего несколько дней назад ей удалось добраться до финала на турнире в австрийском Линце. Если посмотреть статистику крупных турниров, то на US Open этого года Рыбарикова сумела дойти до третьего круга, где уступила Гарбинье Мугурусе, а на Уимблдоне — аж до полуфинала (снова не повезло встретиться с испанкой). Так что расслабляться Шараповой ни в коем случае не стоит, тем более что перед глазами у нее будет стоять пример Екатерины Макаровой (33 позиция в рейтинге WTA), вылетевшей уже в первом круге «Кубка Кремля».

Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 в паре с Еленой Весниной в одиночном разряде выступает отнюдь не так триумфально: на хардовом корте «Олимпийского» она уступила Ализе Корне (39) в дух сетах — 3:6, 3:6. Теперь именно француженка встретится с победительницей пары Шарапова — Рыбарикова.

«Я посмотрела на свою сетку и сказала: “Ничего себе, непростая сетка”. Но, с другой стороны, Мария и Магдалена сейчас возвращаются с турниров немного уставшие. А если я буду играть так, как играла сегодня — я смогу победить любого игрока», — заявила Корне.

Макарова же попыталась найти позитив в своем поражении, констатировав, что все было не так плохо, как раньше.

«Неплохо, даже лучше, чем годами ранее. Я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира у себя на родине. Мне не очень-то везет здесь в одиночке, но, даже несмотря на поражение, я получила удовольствие от игры.

В этом году их заметно больше, особенно для понедельника — я думала, придет не так много людей, но ошиблась. Атмосфера было очень хорошей, меня очень сильно поддерживали, — приводит слова теннисистки официальный сайт «Кубка Кремля».

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